Informações de preço de Chi (気) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002668 $ 0.00002668 $ 0.00002668 Mínimo 24h $ 0.00002966 $ 0.00002966 $ 0.00002966 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00002668$ 0.00002668 $ 0.00002668 Máximo 24h $ 0.00002966$ 0.00002966 $ 0.00002966 Máximo histórico $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Menor preço $ 0.00002668$ 0.00002668 $ 0.00002668 Variação de Preço (1h) +0.75% Alteração de Preço (1D) -3.90% Variação de Preço (7d) -42.48% Variação de Preço (7d) -42.48%

O preço em tempo real de Chi (気) é $0.00002791. Nas últimas 24 horas, 気 foi negociado entre a mínima de $ 0.00002668 e a máxima de $ 0.00002966, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 気 é $ 0.00205066, enquanto o mais baixo é $ 0.00002668.

Em termos de desempenho de curto prazo, 気 variou +0.75% na última hora, -3.90% nas últimas 24 horas e -42.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chi (気)

Capitalização de mercado $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Fornecimento Circulante 999.70M 999.70M 999.70M Fornecimento total 999,697,220.167728 999,697,220.167728 999,697,220.167728

A capitalização de mercado atual de Chi é $ 27.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 気 é 999.70M, com um fornecimento total de 999697220.167728. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.90K.