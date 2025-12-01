Preço de catty hoje

O preço ao vivo de catty (CATTY) hoje é $ 0.00006207, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATTY para USD é de $ 0.00006207 por CATTY.

catty ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,057, com um fornecimento em circulação de 999.81M CATTY. Nas últimas 24 horas, CATTY foi negociado entre $ 0.00006206 (mínimo) e $ 0.00006207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00063313, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006206.

No desempenho de curto prazo, CATTY movimentou-se -- na última hora e -2.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de catty (CATTY)

Capitalização de mercado $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,805,959.407813 999,805,959.407813 999,805,959.407813

A capitalização de mercado atual de catty é $ 62.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CATTY é 999.81M, com um fornecimento total de 999805959.407813. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.06K.