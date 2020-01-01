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Principais tokens de Simulation Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Simulation Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06416
+0.09%
-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
2
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2606
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 126.79M
$ 279.27K
3
$ 0.03882
+0.21%
-2.71%
-6.05%
$ 114.01M
$ 1.62M
4
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11665
+0.01%
-1.12%
-8.84%
$ 11.63M
$ 761.78K
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01291
+1.18%
-4.04%
-12.05%
$ 6.42M
$ 4.68M
6
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00058254
+0.12%
+0.03%
+11.24%
$ 128.49K
$ 1.07K
7
MARS4
MARS4
MARS4
$ 8.62E-6
-2.16%
-15.70%
-49.05%
$ 34.49K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Simulation Games e por que são populares?
Tokens de Simulation Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $386.39M.
Qual é o token de Simulation Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Simulation Games acompanhados na MEXC, MONI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Simulation Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Simulation Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Simulation Games incluem MANA, ALE, SAND. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Simulation Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Simulation Games é de aproximadamente $386.39M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Simulation Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.