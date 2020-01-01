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Principais tokens de Impossible Finance Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Impossible Finance Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003886
-0.23%
-4.25%
-3.73%
$ 78.36M
$ 15.87M
2
CARV
CARV
CARV
$ 0.0296
-0.51%
-4.07%
+1.97%
$ 17.96M
$ 1.80M
3
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.00085
0.00%
+1.19%
+6.25%
$ 7.07M
$ 326.69K
4
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06018
-0.13%
+0.17%
-3.50%
$ 4.90M
$ 1.64M
5
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00427556
0.00%
+0.01%
+0.71%
$ 4.10M
$ 47.40
6
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02044
0.00%
-0.29%
-7.71%
$ 1.97M
$ 2.91M
7
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00467798
+2.05%
+0.07%
-9.21%
$ 1.09M
$ 1.33K
8
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00055143
0.00%
-0.14%
-32.44%
$ 22.48K
$ 289.86

Perguntas frequentes

O que são tokens de Impossible Finance Launchpad e por que são populares?
Tokens de Impossible Finance Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $115.47M.
Qual é o token de Impossible Finance Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Impossible Finance Launchpad acompanhados na MEXC, FUEL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.19% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Impossible Finance Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Impossible Finance Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Impossible Finance Launchpad incluem ATH, CARV, FUEL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Impossible Finance Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Impossible Finance Launchpad é de aproximadamente $115.47M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Impossible Finance Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.