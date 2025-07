FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Nome da criptoFUEL

ClassificaçãoNo.637

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,09%

Fornecimento circulante5 392 845 885,624262

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total10 123 658 202,519205

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.08448034403918755,2024-12-29

Menor preço0.006437314384164522,2025-06-29

Blockchain públicaFUEL

Setor

Midias sociais

