O preço ao vivo de Capa (CAPA) hoje é --, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPA para USD é de -- por CAPA.

Capa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 127,963, com um fornecimento em circulação de 157.06M CAPA. Nas últimas 24 horas, CAPA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02191833, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAPA movimentou-se -0.13% na última hora e +5.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Capa (CAPA)

Capitalização de mercado $ 127.96K$ 127.96K $ 127.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 407.36K$ 407.36K $ 407.36K Fornecimento Circulante 157.06M 157.06M 157.06M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

