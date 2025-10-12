Informações de preço de CAIRE (CAIRE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00114386 $ 0.00114386 $ 0.00114386 Mínimo 24h $ 0.00118662 $ 0.00118662 $ 0.00118662 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00114386$ 0.00114386 $ 0.00114386 Máximo 24h $ 0.00118662$ 0.00118662 $ 0.00118662 Máximo histórico $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Menor preço $ 0.00114386$ 0.00114386 $ 0.00114386 Variação de Preço (1h) -0.58% Alteração de Preço (1D) +0.89% Variação de Preço (7d) -18.53% Variação de Preço (7d) -18.53%

O preço em tempo real de CAIRE (CAIRE) é $0.00117355. Nas últimas 24 horas, CAIRE foi negociado entre a mínima de $ 0.00114386 e a máxima de $ 0.00118662, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAIRE é $ 0.00675754, enquanto o mais baixo é $ 0.00114386.

Em termos de desempenho de curto prazo, CAIRE variou -0.58% na última hora, +0.89% nas últimas 24 horas e -18.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CAIRE (CAIRE)

Capitalização de mercado $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CAIRE é $ 24.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAIRE é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.60K.