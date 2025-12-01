Preço de Brain hoje

O preço ao vivo de Brain (SN90) hoje é $ 0.619559, com uma variação de 8.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN90 para USD é de $ 0.619559 por SN90.

Brain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 340,559, com um fornecimento em circulação de 549.68K SN90. Nas últimas 24 horas, SN90 foi negociado entre $ 0.572101 (mínimo) e $ 0.631145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.952517, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.316266.

No desempenho de curto prazo, SN90 movimentou-se +0.65% na última hora e +9.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Brain (SN90)

Capitalização de mercado $ 340.56K$ 340.56K $ 340.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 340.56K$ 340.56K $ 340.56K Fornecimento Circulante 549.68K 549.68K 549.68K Fornecimento total 549,680.0 549,680.0 549,680.0

A capitalização de mercado atual de Brain é $ 340.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN90 é 549.68K, com um fornecimento total de 549680.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 340.56K.