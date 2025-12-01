Preço de BONGO CAT hoje

O preço ao vivo de BONGO CAT (BONGO) hoje é $ 0.00007017, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BONGO para USD é de $ 0.00007017 por BONGO.

BONGO CAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,488, com um fornecimento em circulação de 999.68M BONGO. Nas últimas 24 horas, BONGO foi negociado entre $ 0.00006942 (mínimo) e $ 0.00007233 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.142768, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002101.

No desempenho de curto prazo, BONGO movimentou-se +0.50% na última hora e -3.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BONGO CAT (BONGO)

