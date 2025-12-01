Preço de Bitrecs hoje

O preço ao vivo de Bitrecs (SN122) hoje é $ 1.35, com uma variação de 4.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN122 para USD é de $ 1.35 por SN122.

Bitrecs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 371,508, com um fornecimento em circulação de 276.05K SN122. Nas últimas 24 horas, SN122 foi negociado entre $ 1.2 (mínimo) e $ 1.35 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.53, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.337554.

No desempenho de curto prazo, SN122 movimentou-se +1.12% na última hora e +32.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitrecs (SN122)

Capitalização de mercado $ 371.51K$ 371.51K $ 371.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.26M$ 28.26M $ 28.26M Fornecimento Circulante 276.05K 276.05K 276.05K Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

