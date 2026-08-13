Qual é o preço atual de Bitcoin 2?

Bitcoin 2 está sendo negociado a R$0.35704939474530237000, o que representa uma variação de preço de -2.06% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como BTC2 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.06% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se BTC2 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Bitcoin 2 está se saindo em comparação com tokens da categoria Smart Contract Platform,Proof of Stake (PoS)?

No segmento Smart Contract Platform,Proof of Stake (PoS), BTC2 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Bitcoin 2 hoje?

A capitalização de mercado de R$6491450.40437124147000 coloca BTC2 no ranking #2606, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.35652312066795132000 e R$0.36757988842639338000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente BTC2 está sendo negociado?

Bitcoin 2 gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de BTC2?

Com 17954380.095 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.