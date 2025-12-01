Preço de BINANTS hoje

O preço ao vivo de BINANTS (BINANTS) hoje é $ 0.00005958, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINANTS para USD é de $ 0.00005958 por BINANTS.

BINANTS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,577, com um fornecimento em circulação de 1.00B BINANTS. Nas últimas 24 horas, BINANTS foi negociado entre $ 0.00005949 (mínimo) e $ 0.00005989 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00034659, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000547.

No desempenho de curto prazo, BINANTS movimentou-se -- na última hora e +5.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BINANTS (BINANTS)

Capitalização de mercado $ 59.58K$ 59.58K $ 59.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.58K$ 59.58K $ 59.58K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BINANTS é $ 59.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BINANTS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.58K.