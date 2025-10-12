Informações de preço de BENJAMIN (BENJI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00011565 $ 0.00011565 $ 0.00011565 Mínimo 24h $ 0.00011672 $ 0.00011672 $ 0.00011672 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00011565$ 0.00011565 $ 0.00011565 Máximo 24h $ 0.00011672$ 0.00011672 $ 0.00011672 Máximo histórico $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Menor preço $ 0.00007169$ 0.00007169 $ 0.00007169 Variação de Preço (1h) -0.61% Alteração de Preço (1D) -0.81% Variação de Preço (7d) -2.59% Variação de Preço (7d) -2.59%

O preço em tempo real de BENJAMIN (BENJI) é $0.00011574. Nas últimas 24 horas, BENJI foi negociado entre a mínima de $ 0.00011565 e a máxima de $ 0.00011672, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BENJI é $ 0.00477446, enquanto o mais baixo é $ 0.00007169.

Em termos de desempenho de curto prazo, BENJI variou -0.61% na última hora, -0.81% nas últimas 24 horas e -2.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BENJAMIN (BENJI)

Capitalização de mercado $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.74K$ 115.74K $ 115.74K Fornecimento Circulante 468.14M 468.14M 468.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BENJAMIN é $ 54.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BENJI é 468.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.74K.