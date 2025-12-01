Preço de Bee hoje

O preço ao vivo de Bee (BEE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEE para USD é de -- por BEE.

Bee ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,412.77, com um fornecimento em circulação de 1000.00M BEE. Nas últimas 24 horas, BEE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01742187, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEE movimentou-se -- na última hora e +10.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bee (BEE)

Capitalização de mercado $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,351.0 999,998,351.0 999,998,351.0

A capitalização de mercado atual de Bee é $ 17.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998351.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.41K.