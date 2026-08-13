Qual é o preço em tempo real de Badger hoje?

O preço atual de Badger está em R$1.71534273985208238000, com uma variação de -4.00% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para BADGER?

BADGER foi negociado entre R$1.65993860984219184000 e R$1.87542027778006176000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Badger está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica BADGER está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que BADGER está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Badger?

Com uma capitalização de mercado de R$33461773.90789947153000, Badger ocupa a posição #1382, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial BADGER tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Badger se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$446.4809029564908000, enquanto o ATL é de R$1.54516073963896284000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de BADGER?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (19930669.912362073 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.