Preço de Backroom hoje

O preço ao vivo de Backroom (ROOM) hoje é $ 0.00223991, com uma variação de 23.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROOM para USD é de $ 0.00223991 por ROOM.

Backroom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,746,018, com um fornecimento em circulação de 775.66M ROOM. Nas últimas 24 horas, ROOM foi negociado entre $ 0.00171844 (mínimo) e $ 0.00263042 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02455824, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROOM movimentou-se -0.91% na última hora e -0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Backroom (ROOM)

Capitalização de mercado $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Fornecimento Circulante 775.66M 775.66M 775.66M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Backroom é $ 1.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROOM é 775.66M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.25M.