Preço de Babel hoje

O preço ao vivo de Babel (BABEL) hoje é $ 0.00005923, com uma variação de 6.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABEL para USD é de $ 0.00005923 por BABEL.

Babel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,232, com um fornecimento em circulação de 1.00B BABEL. Nas últimas 24 horas, BABEL foi negociado entre $ 0.00005519 (mínimo) e $ 0.00006302 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00056466, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002184.

No desempenho de curto prazo, BABEL movimentou-se -0.37% na última hora e -10.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Babel (BABEL)

Informações de mercado de Babel (BABEL)

Capitalização de mercado $ 59.23K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.23K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

