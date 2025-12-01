Preço de ASSDAQ hoje

O preço ao vivo de ASSDAQ (ASSDAQ) hoje é $ 0.00099462, com uma variação de 3.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSDAQ para USD é de $ 0.00099462 por ASSDAQ.

ASSDAQ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 994,546, com um fornecimento em circulação de 999.93M ASSDAQ. Nas últimas 24 horas, ASSDAQ foi negociado entre $ 0.00095691 (mínimo) e $ 0.00100911 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01013732, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00086218.

No desempenho de curto prazo, ASSDAQ movimentou-se -0.70% na última hora e +8.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ASSDAQ (ASSDAQ)

Capitalização de mercado $ 994.55K$ 994.55K $ 994.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 994.55K$ 994.55K $ 994.55K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,926,323.89258 999,926,323.89258 999,926,323.89258

A capitalização de mercado atual de ASSDAQ é $ 994.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASSDAQ é 999.93M, com um fornecimento total de 999926323.89258. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 994.55K.