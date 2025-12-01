Preço de ASK SPLAT hoje

O preço ao vivo de ASK SPLAT (SPLAT) hoje é $ 0.00209025, com uma variação de 9.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPLAT para USD é de $ 0.00209025 por SPLAT.

ASK SPLAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,372,649, com um fornecimento em circulação de 656.70M SPLAT. Nas últimas 24 horas, SPLAT foi negociado entre $ 0.00190646 (mínimo) e $ 0.00253386 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02859411, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00069007.

No desempenho de curto prazo, SPLAT movimentou-se -0.66% na última hora e +175.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ASK SPLAT (SPLAT)

Capitalização de mercado $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Fornecimento Circulante 656.70M 656.70M 656.70M Fornecimento total 956,696,284.8348699 956,696,284.8348699 956,696,284.8348699

A capitalização de mercado atual de ASK SPLAT é $ 1.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPLAT é 656.70M, com um fornecimento total de 956696284.8348699. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.00M.