Preço de Animus hoje

O preço ao vivo de Animus (ANIMUS) hoje é $ 0.00005458, com uma variação de 29.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANIMUS para USD é de $ 0.00005458 por ANIMUS.

Animus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,581, com um fornecimento em circulação de 1.00B ANIMUS. Nas últimas 24 horas, ANIMUS foi negociado entre $ 0.00005305 (mínimo) e $ 0.00007871 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00806966, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005305.

No desempenho de curto prazo, ANIMUS movimentou-se +0.53% na última hora e -77.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Animus (ANIMUS)

Capitalização de mercado $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

