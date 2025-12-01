Preço de Animated hoje

O preço ao vivo de Animated (AM) hoje é $ 0.00001231, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AM para USD é de $ 0.00001231 por AM.

Animated ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,310.62, com um fornecimento em circulação de 1.00B AM. Nas últimas 24 horas, AM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00062621, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001109.

No desempenho de curto prazo, AM movimentou-se -- na última hora e +4.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Animated (AM)

Capitalização de mercado $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

