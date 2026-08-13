Preço de AMPLIFYWORLD hoje

O preço ao vivo de AMPLIFYWORLD (AMPS) hoje é $ 0, com uma variação de 7.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMPS para USD é de $ 0 por AMPS.

AMPLIFYWORLD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 970,415, com um fornecimento em circulação de 12.00B AMPS. Nas últimas 24 horas, AMPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AMPS movimentou-se -0.00% na última hora e +10.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AMPLIFYWORLD (AMPS)

Capitalização de mercado $ 970.42K$ 970.42K $ 970.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Fornecimento Circulante 12.00B 12.00B 12.00B Fornecimento total 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AMPLIFYWORLD é $ 970.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMPS é 12.00B, com um fornecimento total de 25000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.02M.