Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Music por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Music. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.95209
+2.31%
-15.58%
-52.85%
$ 152.69M
$ 4.19M
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2962
0.00%
-0.70%
-1.79%
$ 74.78M
$ 11.23K
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01204302
-0.03%
-0.01%
-1.67%
$ 17.40M
$ 3.55M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.038444
-0.15%
-0.35%
-2.38%
$ 8.65M
$ 1.47M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012876
-0.30%
-7.03%
+9.79%
$ 5.84M
$ 4.59M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 8.086E-5
-0.01%
+7.20%
+9.98%
$ 970.38K
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00036153
-0.38%
+0.10%
-5.18%
$ 359.01K
$ 122.43
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00047239
+0.25%
+0.01%
+6.41%
$ 168.18K
$ 26.02K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00025356
0.00%
-0.00%
+4.19%
$ 117.95K
$ 3.02
12
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00014644
0.00%
+4.17%
+383.30%
$ 73.22K
$ 160.09
13
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00082518
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 60.30K
$ 1.68
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00055709
0.00%
--
-3.46%
$ 55.71K
$ 56.85
15
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.00038928
-0.33%
-0.01%
+5.78%
$ 47.44K
$ 1.81
16
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.60216E-7
+0.24%
-0.70%
-7.71%
$ 46.02K
--
17
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00443515
-0.63%
-0.00%
+4.81%
$ 44.35K
$ 20.60
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 2.066E-5
0.00%
+2.20%
-1.15%
$ 20.66K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+7.85%
$ 9.68K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10086
0.00%
-1.76%
+1.48%
--
$ 5.83K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Music e por que são populares?
Tokens de Music representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $262.33M.
Qual é o token de Music com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Music acompanhados na MEXC, AMPS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Music existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Music, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Music incluem BEAT, RAVE, AUDIO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Music?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Music é de aproximadamente $262.33M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Music, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.