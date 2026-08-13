Preço de Alpie hoje

O preço ao vivo de Alpie (PIE) hoje é $ 0.477274, com uma variação de 10.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIE para USD é de $ 0.477274 por PIE.

Alpie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 226,694, com um fornecimento em circulação de 474.98K PIE. Nas últimas 24 horas, PIE foi negociado entre $ 0.477256 (mínimo) e $ 0.550617 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.77, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.219933.

No desempenho de curto prazo, PIE movimentou-se -- na última hora e -33.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.30K.

Informações de mercado de Alpie (PIE)

Capitalização de mercado $ 226.69K$ 226.69K $ 226.69K Volume (24h) $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 226.69K$ 226.69K $ 226.69K Fornecimento Circulante 474.98K 474.98K 474.98K Fornecimento total 474,983.110668 474,983.110668 474,983.110668

A capitalização de mercado atual de Alpie é $ 226.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.30K. A oferta em circulação de PIE é 474.98K, com um fornecimento total de 474983.110668. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 226.69K.