Preço de AI Analysis Token hoje

O preço ao vivo de AI Analysis Token (AIAT) hoje é $ 0.291351, com uma variação de 6.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIAT para USD é de $ 0.291351 por AIAT.

AI Analysis Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,149,940, com um fornecimento em circulação de 110.35M AIAT. Nas últimas 24 horas, AIAT foi negociado entre $ 0.273732 (mínimo) e $ 0.294113 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.918633, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.066515.

No desempenho de curto prazo, AIAT movimentou-se -0.49% na última hora e +1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AI Analysis Token (AIAT)

Capitalização de mercado $ 32.15M$ 32.15M $ 32.15M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.68M$ 145.68M $ 145.68M Fornecimento Circulante 110.35M 110.35M 110.35M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

