Preço de AI Agent Layer hoje

O preço ao vivo de AI Agent Layer (AIFUN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIFUN para USD é de $ 0 por AIFUN.

AI Agent Layer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,966, com um fornecimento em circulação de 481.92M AIFUN. Nas últimas 24 horas, AIFUN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.138049, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIFUN movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AI Agent Layer (AIFUN)

Capitalização de mercado $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K Fornecimento Circulante 481.92M 481.92M 481.92M Fornecimento total 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

A capitalização de mercado atual de AI Agent Layer é $ 43.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIFUN é 481.92M, com um fornecimento total de 495312268.08780825. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.62K.