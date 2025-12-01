Preço de AGiXT hoje

O preço ao vivo de AGiXT (AGIXT) hoje é $ 0.00032, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGIXT para USD é de $ 0.00032 por AGIXT.

AGiXT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 322,510, com um fornecimento em circulação de 1000.00M AGIXT. Nas últimas 24 horas, AGIXT foi negociado entre $ 0.00031391 (mínimo) e $ 0.00032757 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.104418, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00031391.

No desempenho de curto prazo, AGIXT movimentou-se -1.19% na última hora e -20.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AGiXT (AGIXT)

Capitalização de mercado $ 322.51K$ 322.51K $ 322.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 322.51K$ 322.51K $ 322.51K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

A capitalização de mercado atual de AGiXT é $ 322.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AGIXT é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999837.38. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 322.51K.