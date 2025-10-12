Informações de preço de Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00389032 $ 0.00389032 $ 0.00389032 Mínimo 24h $ 0.00398938 $ 0.00398938 $ 0.00398938 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00389032$ 0.00389032 $ 0.00389032 Máximo 24h $ 0.00398938$ 0.00398938 $ 0.00398938 Máximo histórico $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Menor preço $ 0.00389032$ 0.00389032 $ 0.00389032 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +2.42% Variação de Preço (7d) -17.81% Variação de Preço (7d) -17.81%

O preço em tempo real de Agentic Studio (AGENTIC) é $0.00398429. Nas últimas 24 horas, AGENTIC foi negociado entre a mínima de $ 0.00389032 e a máxima de $ 0.00398938, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AGENTIC é $ 0.01998756, enquanto o mais baixo é $ 0.00389032.

Em termos de desempenho de curto prazo, AGENTIC variou -0.02% na última hora, +2.42% nas últimas 24 horas e -17.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Agentic Studio (AGENTIC)

Capitalização de mercado $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K Fornecimento Circulante 5.00M 5.00M 5.00M Fornecimento total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Agentic Studio é $ 19.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AGENTIC é 5.00M, com um fornecimento total de 5000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.88K.