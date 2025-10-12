Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Obtenha previsões de preço de Agentic Studio para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto AGENTIC pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Agentic Studio % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço Agentic Studio para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Agentic Studio pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.004011 em 2025. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Agentic Studio pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.004211 em 2026. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de AGENTIC em 2027 é $ 0.004422 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de AGENTIC em 2028 é $ 0.004643 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AGENTIC em 2029 é $ 0.004875, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AGENTIC em 2030 é $ 0.005119, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Agentic Studio pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.008339. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Agentic Studio pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.013583. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.004011 0.00%

2026 $ 0.004211 5.00%

2027 $ 0.004422 10.25%

2028 $ 0.004643 15.76%

2029 $ 0.004875 21.55%

2030 $ 0.005119 27.63%

2031 $ 0.005375 34.01%

2032 $ 0.005644 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.005926 47.75%

2034 $ 0.006222 55.13%

2035 $ 0.006533 62.89%

2036 $ 0.006860 71.03%

2037 $ 0.007203 79.59%

2038 $ 0.007563 88.56%

2039 $ 0.007942 97.99%

2040 $ 0.008339 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Agentic Studio: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 12, 2025(Hoje) $ 0.004011 0.00%

October 13, 2025(Amanhã) $ 0.004011 0.01%

October 19, 2025(Esta semana) $ 0.004015 0.10%

November 11, 2025(30 dias) $ 0.004027 0.41% Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para hoje O preço previsto para AGENTIC em October 12, 2025(Hoje) é de $0.004011 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para amanhã Para October 13, 2025(Amanhã), a previsão de preço para AGENTIC, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.004011 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para esta semana Até October 19, 2025(Esta semana), a previsão de preço para AGENTIC, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.004015 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para AGENTIC é de $0.004027 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Agentic Studio Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Fornecimento Circulante 5.00M 5.00M 5.00M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de AGENTIC é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, AGENTIC tem uma oferta em circulação de 5.00M e uma capitalização de mercado total de $ 20.04K. Ver o preço ao vivo de AGENTIC

Preço histórico de Agentic Studio De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Agentic Studio, o preço atual do Agentic Studio é de 0.004011 USD. O fornecimento circulante do Agentic Studio (AGENTIC) é de 5.00M AGENTIC , resultando em uma capitalização de mercado de $20,039 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 3.11% $ 0.000120 $ 0.004011 $ 0.003890

7 dias -17.51% $ -0.000702 $ 0.005020 $ 0.003893

30 dias -12.84% $ -0.000515 $ 0.005020 $ 0.003893 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Agentic Studio apresentou uma movimentação de preço de $0.000120 , refletindo uma variação de 3.11% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Agentic Studio foi negociado com um valor máximo de $0.005020 e um mínimo de $0.003893 . Houve uma variação de preço de -17.51% . Essa tendência recente destaca o potencial do AGENTIC para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Agentic Studio registrou uma variação de -12.84% , refletindo aproximadamente $-0.000515 em seu valor. Isso indica que o AGENTIC pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Agentic Studio (AGENTIC)? O módulo de previsão de preço do Agentic Studio é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do AGENTIC com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Agentic Studio ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do AGENTIC, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Agentic Studio. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do AGENTIC, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do AGENTIC para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Agentic Studio.

Por que a previsão de preço AGENTIC é importante?

As previsões de preços de AGENTIC são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em AGENTIC agora? De acordo com suas previsões, AGENTIC atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de AGENTIC para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de Agentic Studio (AGENTIC), o preço previsto de AGENTIC alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 AGENTIC em 2026? O preço de 1 Agentic Studio (AGENTIC) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, AGENTIC terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de AGENTIC em 2027? Agentic Studio (AGENTIC) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 AGENTIC até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de AGENTIC em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Agentic Studio (AGENTIC) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de AGENTIC em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Agentic Studio (AGENTIC) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 AGENTIC em 2030? O preço de 1 Agentic Studio (AGENTIC) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, AGENTIC terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do AGENTIC para 2040? Agentic Studio (AGENTIC) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 AGENTIC até 2040.