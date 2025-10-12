Tokenomics de Agentic Studio (AGENTIC)

Tokenomics de Agentic Studio (AGENTIC)

Descubra informações essenciais sobre Agentic Studio (AGENTIC), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:27:24 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Agentic Studio (AGENTIC)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Agentic Studio (AGENTIC), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K
Fornecimento total:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Fornecimento circulante:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K
Máximo histórico:
$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756
Mínimo histórico:
$ 0.00389032
$ 0.00389032$ 0.00389032
Preço atual:
$ 0.00399317
$ 0.00399317$ 0.00399317

Informação sobre Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

Site oficial:
https://agenticstudio.online
Whitepaper:
https://docs.agenticstudio.online

Tokenomics de Agentic Studio (AGENTIC): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Agentic Studio (AGENTIC) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens AGENTIC que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens AGENTIC podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do AGENTIC, explore o preço em tempo real do token AGENTIC!

Previsão de preço de AGENTIC

Quer saber para onde o AGENTIC pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do AGENTIC combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"