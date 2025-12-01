Preço de AgentForge hoje

O preço ao vivo de AgentForge (AGE) hoje é $ 0.00956599, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGE para USD é de $ 0.00956599 por AGE.

AgentForge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,565.99, com um fornecimento em circulação de 1.00M AGE. Nas últimas 24 horas, AGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.083254, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00847396.

No desempenho de curto prazo, AGE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AgentForge (AGE)

Capitalização de mercado $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AgentForge é $ 9.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AGE é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.57K.