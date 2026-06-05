Sobre a ZTX A ZTX é uma plataforma de metaverso Web3 apoiada pela Jump Crypto e pelo ZEPETO, a maior plataforma de metaverso da Ásia. A ZTX tem como objetivo oferecer espaços virtuais de redes sociais para avatares, além de diversas ofertas complementares, como jogos de portal.

Qual é o preço atual de ZTX?

O preço em tempo real de ZTX (ZTX) é R$0.0016192200326574306000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como ZTX está posicionado no mercado?

ZTX ocupa atualmente a posição de número #2554 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$6819950.68345376688000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de ZTX?

A oferta circulante de ZTX é de 4204949769.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de ZTX?

Nas últimas 24 horas, ZTX teve uma variação de preço entre R$0.0015922547513607768000 (mínimo de 24 horas) e R$0.001782816088702557000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante ZTX está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

ZTX atingiu um máximo histórico de R$0.1940023177448641653000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0012838581420330615000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de ZTX hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de ZTX?

A movimentação atual do preço de -3.65% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Arbitrum Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.