Preço de ZKWASM hoje

O preço ao vivo de ZKWASM (ZKWASM) hoje é $ 0.009505, com uma variação de 0.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZKWASM para USD é de $ 0.009505 por ZKWASM.

ZKWASM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZKWASM. Nas últimas 24 horas, ZKWASM foi negociado entre $ 0.009402 (mínimo) e $ 0.011318 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZKWASM movimentou-se -0.30% na última hora e +13.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.65K.

Informações de mercado de ZKWASM (ZKWASM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

