Cotação HumidiFi (WET)
O preço ao vivo de HumidiFi (WET) hoje é R$ 0.06848, com uma variação de 4.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WET para BRL é de R$ 0.06848 por WET.
HumidiFi ocupa atualmente a posição #851 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.75M, com um fornecimento em circulação de 230.00M WET. Nas últimas 24 horas, WET foi negociado entre R$ 0.06793 (mínimo) e R$ 0.0747 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.7438008552552638144, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2697838410569044569.
No desempenho de curto prazo, WET movimentou-se -0.35% na última hora e +2.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 80.45K.
No.851
23.00%
SOL
A capitalização de mercado atual de HumidiFi é R$ 15.75M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 80.45K. A oferta em circulação de WET é 230.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 68.48M.
-0.35%
-4.93%
+2.66%
+2.66%
Acompanhe as variações de preço de HumidiFi para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0184616
|-4.93%
|30 dias
|R$ +0.00205
|+3.08%
|60 dias
|R$ +0.01103
|+19.19%
|90 dias
|R$ -0.02086
|-23.35%
Hoje, WET registrou uma variação de R$ -0.0184616 (-4.93%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00205 (+3.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, WET teve uma variação de R$ +0.01103 (+19.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.02086 (-23.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de HumidiFi (WET)!
Confira agora a página de histórico de preço do HumidiFi.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de HumidiFi. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de WET: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
WET_USDT está operando na faixa de 0,07037 no período de 4 horas, com o preço acima do centro da banda em 0,06868. Atualmente, a cotação rompeu a resistência R1 em 0,06999, posicionando-se em uma zona alta entre R1 e R2. O sistema de pivôs indica que o preço se desviou do eixo central, mantendo temporariamente a estrutura compradora. No entanto, a consistência dos indicadores apresenta sinais de divergência, com o comportamento de curto prazo do preço se afastando do centro de referência. O MACD formou um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, sinalizando o início da acumulação de força vendedora. Os grupos de médias móveis (MA) e EMA não emitiram sinais de compra, evidenciando uma redução na capacidade das médias de sustentar o preço. O RSI encontra-se em uma área neutra, sem sinais de expansão extrema da volatilidade. Os valores do KDJ e do StochRSI confirmam a pressão de ajuste de curto prazo, enquanto a distribuição da energia passa de concentrada para dispersa. A abertura das bandas de Bollinger reflete o atual padrão de movimento oscilatório e de consolidação, sem impulso direcional claro. Os níveis-chave próximos incluem a resistência R2 em 0,07077, situada a menos de 1% acima do preço atual. Por outro lado, o suporte S1 encontra-se em 0,0679, aproximadamente 3,5% abaixo do preço atual. Em termos mais distantes, o nível S2 em 0,06659 oferece espaço para possíveis correções mais profundas. O nível R1 em 0,06999 passa a atuar como uma barreira defensiva de curto prazo. Já o centro da banda em 0,06868 serve como ponto de referência para o equilíbrio entre compradores e vendedores.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de HumidiFi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com HumidiFi? Comprar WET é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar HumidiFi. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de HumidiFi (WET).
Possuir HumidiFi permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar HumidiFi (WET) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.
Para uma compreensão mais aprofundada de HumidiFi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em WET com alavancagem. Explore a negociação de futuros de WETUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HumidiFi.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.