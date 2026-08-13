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O preço ao vivo de HumidiFi hoje é 0.06848 BRL. A capitalização de mercado de WET é de 15,750,400 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WET para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de HumidiFi hoje é 0.06848 BRL. A capitalização de mercado de WET é de 15,750,400 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WET para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação HumidiFi (WET)

Preço em tempo real de 1 WET para BRL

R$0.3552555
R$0.3552555R$0.3552555
-4.94%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de HumidiFi (WET)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:37:17 (UTC+8)

Preço de HumidiFi hoje

O preço ao vivo de HumidiFi (WET) hoje é R$ 0.06848, com uma variação de 4.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WET para BRL é de R$ 0.06848 por WET.

HumidiFi ocupa atualmente a posição #851 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.75M, com um fornecimento em circulação de 230.00M WET. Nas últimas 24 horas, WET foi negociado entre R$ 0.06793 (mínimo) e R$ 0.0747 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.7438008552552638144, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2697838410569044569.

No desempenho de curto prazo, WET movimentou-se -0.35% na última hora e +2.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 80.45K.

Informações de mercado de HumidiFi (WET)

No.851

R$ 15.75M
R$ 15.75MR$ 15.75M

R$ 80.45K
R$ 80.45KR$ 80.45K

R$ 68.48M
R$ 68.48MR$ 68.48M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de HumidiFi é R$ 15.75M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 80.45K. A oferta em circulação de WET é 230.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 68.48M.

Histórico de preço de HumidiFi BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.06793
R$ 0.06793R$ 0.06793
Mínimo 24h
R$ 0.0747
R$ 0.0747R$ 0.0747
Máximo 24h

R$ 0.06793
R$ 0.06793R$ 0.06793

R$ 0.0747
R$ 0.0747R$ 0.0747

R$ 1.7438008552552638144
R$ 1.7438008552552638144R$ 1.7438008552552638144

R$ 0.2697838410569044569
R$ 0.2697838410569044569R$ 0.2697838410569044569

-0.35%

-4.93%

+2.66%

+2.66%

Histórico de preços de HumidiFi (WET) em BRL

Acompanhe as variações de preço de HumidiFi para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0184616-4.93%
30 diasR$ +0.00205+3.08%
60 diasR$ +0.01103+19.19%
90 diasR$ -0.02086-23.35%
Variação de preço de HumidiFi hoje

Hoje, WET registrou uma variação de R$ -0.0184616 (-4.93%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de HumidiFi

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00205 (+3.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de HumidiFi

Expandindo a visualização para 60 dias, WET teve uma variação de R$ +0.01103 (+19.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de HumidiFi

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.02086 (-23.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de HumidiFi (WET)!

Confira agora a página de histórico de preço do HumidiFi.

Análise para HumidiFi

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de HumidiFi. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de HumidiFi hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de WET: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

WET_USDT está operando na faixa de 0,07037 no período de 4 horas, com o preço acima do centro da banda em 0,06868. Atualmente, a cotação rompeu a resistência R1 em 0,06999, posicionando-se em uma zona alta entre R1 e R2. O sistema de pivôs indica que o preço se desviou do eixo central, mantendo temporariamente a estrutura compradora. No entanto, a consistência dos indicadores apresenta sinais de divergência, com o comportamento de curto prazo do preço se afastando do centro de referência. O MACD formou um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, sinalizando o início da acumulação de força vendedora. Os grupos de médias móveis (MA) e EMA não emitiram sinais de compra, evidenciando uma redução na capacidade das médias de sustentar o preço. O RSI encontra-se em uma área neutra, sem sinais de expansão extrema da volatilidade. Os valores do KDJ e do StochRSI confirmam a pressão de ajuste de curto prazo, enquanto a distribuição da energia passa de concentrada para dispersa. A abertura das bandas de Bollinger reflete o atual padrão de movimento oscilatório e de consolidação, sem impulso direcional claro. Os níveis-chave próximos incluem a resistência R2 em 0,07077, situada a menos de 1% acima do preço atual. Por outro lado, o suporte S1 encontra-se em 0,0679, aproximadamente 3,5% abaixo do preço atual. Em termos mais distantes, o nível S2 em 0,06659 oferece espaço para possíveis correções mais profundas. O nível R1 em 0,06999 passa a atuar como uma barreira defensiva de curto prazo. Já o centro da banda em 0,06868 serve como ponto de referência para o equilíbrio entre compradores e vendedores.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de HumidiFi?

O preço do HumidiFi (WET) é influenciado por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Dinâmica de oferta e demanda nas exchanges
3. Volume de negociação e níveis de liquidez
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso no roadmap
5. Adoção pela comunidade e crescimento de usuários
6. Anúncios de parcerias

Por que as pessoas querem saber o preço de HumidiFi hoje?

As pessoas querem saber o preço do HumidiFi (WET) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar tendências do mercado, definir o momento ideal para comprar ou vender, calcular lucros e perdas e manter-se atualizado sobre a volatilidade para fins de gestão de risco.

Previsão de preço para HumidiFi

Previsão de preço de HumidiFi (WET) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WET em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de HumidiFi (WET) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de HumidiFi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço HumidiFi pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WET para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de HumidiFi.

Como comprar e investir em HumidiFi em Brasil

Pronto para começar com HumidiFi? Comprar WET é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar HumidiFi. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de HumidiFi (WET).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e HumidiFi será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar HumidiFi(WET)

O que você pode fazer com HumidiFi

Possuir HumidiFi permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar HumidiFi (WET) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é HumidiFi (WET)

HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.

Recurso HumidiFi

Para uma compreensão mais aprofundada de HumidiFi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do HumidiFi
Explorador de blocos

Categoria :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre HumidiFi

Última atualização da página: 2026-08-13 09:37:17 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o HumidiFi (WET)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre HumidiFi

WETUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em WET com alavancagem. Explore a negociação de futuros de WETUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie HumidiFi (WET) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HumidiFi.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WET/USDT
R$0.3552036
R$0.3552036R$0.3552036
-4.81%
1.13M (USDT)
WET/USDC
R$0.3544251
R$0.3544251R$0.3544251
-4.82%
780.57K (USDT)

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Bitcoin

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Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0837147
R$0.0837147R$0.0837147

-19.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1179687
R$0.1179687R$0.1179687

+468.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.35459
R$1.35459R$1.35459

+7.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6309056
R$1.6309056R$1.6309056

-3.77%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0489936
R$0.0489936R$0.0489936

-2.47%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001870476
R$0.001870476R$0.001870476

+44.16%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34586042
R$1.34586042R$1.34586042

+18.35%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5838934
R$2.5838934R$2.5838934

+15.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00597369
R$0.00597369R$0.00597369

+15.10%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.065825
R$13.065825R$13.065825

+25.87%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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WET
BRL
BRL

1 WET = 0.3554112 BRL