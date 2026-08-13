Preço de HumidiFi hoje

O preço ao vivo de HumidiFi (WET) hoje é R$ 0.06848, com uma variação de 4.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WET para BRL é de R$ 0.06848 por WET.

HumidiFi ocupa atualmente a posição #851 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.75M, com um fornecimento em circulação de 230.00M WET. Nas últimas 24 horas, WET foi negociado entre R$ 0.06793 (mínimo) e R$ 0.0747 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.7438008552552638144, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2697838410569044569.

No desempenho de curto prazo, WET movimentou-se -0.35% na última hora e +2.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 80.45K.

Informações de mercado de HumidiFi (WET)

Classificação No.851 Capitalização de mercado R$ 15.75MR$ 15.75M R$ 15.75M Volume (24h) R$ 80.45KR$ 80.45K R$ 80.45K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 68.48MR$ 68.48M R$ 68.48M Fornecimento Circulante 230.00M 230.00M 230.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de HumidiFi é R$ 15.75M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 80.45K. A oferta em circulação de WET é 230.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 68.48M.