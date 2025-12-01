Preço de Trusta.AI hoje

O preço ao vivo de Trusta.AI (TA) hoje é $ 0.02772, com uma variação de 1.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TA para USD é de $ 0.02772 por TA.

Trusta.AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TA. Nas últimas 24 horas, TA foi negociado entre $ 0.02708 (mínimo) e $ 0.02833 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TA movimentou-se +0.61% na última hora e +0.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.87K.

Informações de mercado de Trusta.AI (TA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 73.87K$ 73.87K $ 73.87K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.72M$ 27.72M $ 27.72M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública LINEA

A capitalização de mercado atual de Trusta.AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.87K. A oferta em circulação de TA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.72M.