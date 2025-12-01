Preço de BNB SZN hoje

O preço ao vivo de BNB SZN (SZN) hoje é $ 0.0003787, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SZN para USD é de $ 0.0003787 por SZN.

BNB SZN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SZN. Nas últimas 24 horas, SZN foi negociado entre $ 0.0003208 (mínimo) e $ 0.0003899 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SZN movimentou-se -2.80% na última hora e +41.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 199.21K.

Informações de mercado de BNB SZN (SZN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 199.21K$ 199.21K $ 199.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BNB SZN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 199.21K. A oferta em circulação de SZN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.