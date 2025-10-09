O preço ao vivo de RealLink hoje é 0.08407 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de REAL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de REAL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de RealLink hoje é 0.08407 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de REAL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de REAL facilmente na MEXC agora.

Mais sobre REAL

Informações sobre preços de REAL

Whitepaper de REAL

Site oficial do REAL

Tokenomics de REAL

Previsão de preço de REAL

Histórico de preço de REAL

Guia de compra de REAL

Conversor de REAL para moeda Fiat

Spot REAL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de RealLink

Cotação RealLink (REAL)

Preço em tempo real de 1 REAL para USD

$0.08398
$0.08398$0.08398
+1.60%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de RealLink (REAL)
Última atualização da página: 2025-10-09 02:57:14 (UTC+8)

Informações de preço de RealLink (REAL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.08145
$ 0.08145$ 0.08145
Mínimo 24h
$ 0.08449
$ 0.08449$ 0.08449
Máximo 24h

$ 0.08145
$ 0.08145$ 0.08145

$ 0.08449
$ 0.08449$ 0.08449

$ 0.3700067490676573
$ 0.3700067490676573$ 0.3700067490676573

$ 0.000020000062829502
$ 0.000020000062829502$ 0.000020000062829502

-0.43%

+1.60%

+7.90%

+7.90%

O preço em tempo real de RealLink (REAL) é $ 0.08407. Nas últimas 24 horas, REAL foi negociado entre a mínima de $ 0.08145 e a máxima de $ 0.08449, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de REAL é $ 0.3700067490676573, enquanto o mais baixo é $ 0.000020000062829502.

Em termos de desempenho de curto prazo, REAL variou -0.43% na última hora, +1.60% nas últimas 24 horas e +7.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RealLink (REAL)

No.352

$ 115.52M
$ 115.52M$ 115.52M

$ 868.87K
$ 868.87K$ 868.87K

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

1.37B
1.37B 1.37B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

2,939,076,475
2,939,076,475 2,939,076,475

11.45%

TRX

A capitalização de mercado atual de RealLink é $ 115.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 868.87K. A oferta em circulação de REAL é 1.37B, com um fornecimento total de 2939076475. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.01B.

Histórico de preços de RealLink (REAL) em USD

Acompanhe as variações de preço de RealLink para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0013225+1.60%
30 dias$ +0.02225+35.99%
60 dias$ +0.03312+65.00%
90 dias$ +0.06407+320.35%
Variação de preço de RealLink hoje

Hoje, REAL registrou uma variação de $ +0.0013225 (+1.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de RealLink

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.02225 (+35.99%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de RealLink

Expandindo a visualização para 60 dias, REAL teve uma variação de $ +0.03312 (+65.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de RealLink

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.06407 (+320.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de RealLink (REAL)!

Confira agora a página de histórico de preço do RealLink.

O que é RealLink (REAL)

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

RealLink está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em RealLink de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de REAL para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre RealLink em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de RealLink tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do RealLink (em USD)

Quanto valerá RealLink (REAL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RealLink (REAL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RealLink.

Confira a previsão de preço de RealLink agora!

Tokenomics de RealLink (REAL)

Compreender a tokenomics de RealLink (REAL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token REAL agora!

Como comprar RealLink (REAL)

Quer saber como comprar RealLink? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar RealLink facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

REAL para moedas locais

1 RealLink (REAL) para VND
2,212.30205
1 RealLink (REAL) para AUD
A$0.1269457
1 RealLink (REAL) para GBP
0.0622118
1 RealLink (REAL) para EUR
0.0723002
1 RealLink (REAL) para USD
$0.08407
1 RealLink (REAL) para MYR
RM0.3539347
1 RealLink (REAL) para TRY
3.5048783
1 RealLink (REAL) para JPY
¥12.77864
1 RealLink (REAL) para ARS
ARS$120.2713827
1 RealLink (REAL) para RUB
6.8475015
1 RealLink (REAL) para INR
7.4628939
1 RealLink (REAL) para IDR
Rp1,401.1661062
1 RealLink (REAL) para KRW
119.5870529
1 RealLink (REAL) para PHP
4.8769007
1 RealLink (REAL) para EGP
￡E.3.9983692
1 RealLink (REAL) para BRL
R$0.4497745
1 RealLink (REAL) para CAD
C$0.1168573
1 RealLink (REAL) para BDT
10.2405667
1 RealLink (REAL) para NGN
123.6316606
1 RealLink (REAL) para COP
$325.8519572
1 RealLink (REAL) para ZAR
R.1.4418005
1 RealLink (REAL) para UAH
3.4872236
1 RealLink (REAL) para TZS
T.Sh.206.55999
1 RealLink (REAL) para VES
Bs15.55295
1 RealLink (REAL) para CLP
$79.8665
1 RealLink (REAL) para PKR
Rs23.6413247
1 RealLink (REAL) para KZT
45.4431978
1 RealLink (REAL) para THB
฿2.7314343
1 RealLink (REAL) para TWD
NT$2.5683385
1 RealLink (REAL) para AED
د.إ0.3085369
1 RealLink (REAL) para CHF
Fr0.067256
1 RealLink (REAL) para HKD
HK$0.6540646
1 RealLink (REAL) para AMD
֏32.173589
1 RealLink (REAL) para MAD
.د.م0.7658777
1 RealLink (REAL) para MXN
$1.5435252
1 RealLink (REAL) para SAR
ريال0.3152625
1 RealLink (REAL) para ETB
Br12.181743
1 RealLink (REAL) para KES
KSh10.8694103
1 RealLink (REAL) para JOD
د.أ0.05960563
1 RealLink (REAL) para PLN
0.3076962
1 RealLink (REAL) para RON
лв0.3682266
1 RealLink (REAL) para SEK
kr0.7936208
1 RealLink (REAL) para BGN
лв0.1412376
1 RealLink (REAL) para HUF
Ft28.3156167
1 RealLink (REAL) para CZK
1.7637886
1 RealLink (REAL) para KWD
د.ك0.02572542
1 RealLink (REAL) para ILS
0.2757496
1 RealLink (REAL) para BOB
Bs0.5809237
1 RealLink (REAL) para AZN
0.142919
1 RealLink (REAL) para TJS
SM0.781851
1 RealLink (REAL) para GEL
0.2278297
1 RealLink (REAL) para AOA
Kz77.0577213
1 RealLink (REAL) para BHD
.د.ب0.03161032
1 RealLink (REAL) para BMD
$0.08407
1 RealLink (REAL) para DKK
kr0.5397294
1 RealLink (REAL) para HNL
L2.2051561
1 RealLink (REAL) para MUR
3.8327513
1 RealLink (REAL) para NAD
$1.4434819
1 RealLink (REAL) para NOK
kr0.8390186
1 RealLink (REAL) para NZD
$0.1446004
1 RealLink (REAL) para PAB
B/.0.08407
1 RealLink (REAL) para PGK
K0.3514126
1 RealLink (REAL) para QAR
ر.ق0.3060148
1 RealLink (REAL) para RSD
дин.8.4767781
1 RealLink (REAL) para UZS
soʻm1,012.8913333
1 RealLink (REAL) para ALL
L6.9736065
1 RealLink (REAL) para ANG
ƒ0.1504853
1 RealLink (REAL) para AWG
ƒ0.151326
1 RealLink (REAL) para BBD
$0.16814
1 RealLink (REAL) para BAM
KM0.1412376
1 RealLink (REAL) para BIF
Fr247.92243
1 RealLink (REAL) para BND
$0.1084503
1 RealLink (REAL) para BSD
$0.08407
1 RealLink (REAL) para JMD
$13.459607
1 RealLink (REAL) para KHR
337.6301642
1 RealLink (REAL) para KMF
Fr35.64568
1 RealLink (REAL) para LAK
1,827.6086591
1 RealLink (REAL) para LKR
Rs25.4446262
1 RealLink (REAL) para MDL
L1.4157388
1 RealLink (REAL) para MGA
Ar376.995101
1 RealLink (REAL) para MOP
P0.6734007
1 RealLink (REAL) para MVR
1.286271
1 RealLink (REAL) para MWK
MK145.9547677
1 RealLink (REAL) para MZN
MT5.372073
1 RealLink (REAL) para NPR
Rs11.9328958
1 RealLink (REAL) para PYG
587.90151
1 RealLink (REAL) para RWF
Fr121.64929
1 RealLink (REAL) para SBD
$0.6918961
1 RealLink (REAL) para SCR
1.2131301
1 RealLink (REAL) para SRD
$3.2072705
1 RealLink (REAL) para SVC
$0.7356125
1 RealLink (REAL) para SZL
L1.4426412
1 RealLink (REAL) para TMT
m0.294245
1 RealLink (REAL) para TND
د.ت0.2454844
1 RealLink (REAL) para TTD
$0.5708353
1 RealLink (REAL) para UGX
Sh288.86452
1 RealLink (REAL) para XAF
Fr47.41548
1 RealLink (REAL) para XCD
$0.226989
1 RealLink (REAL) para XOF
Fr47.41548
1 RealLink (REAL) para XPF
Fr8.57514
1 RealLink (REAL) para BWP
P1.1189717
1 RealLink (REAL) para BZD
$0.1689807
1 RealLink (REAL) para CVE
$7.98665
1 RealLink (REAL) para DJF
Fr14.79632
1 RealLink (REAL) para DOP
$5.2703483
1 RealLink (REAL) para DZD
د.ج10.9560024
1 RealLink (REAL) para FJD
$0.1899982
1 RealLink (REAL) para GNF
Fr730.98865
1 RealLink (REAL) para GTQ
Q0.6439762
1 RealLink (REAL) para GYD
$17.5950103
1 RealLink (REAL) para ISK
kr10.17247

Recurso RealLink

Para uma compreensão mais aprofundada de RealLink, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do RealLink
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre RealLink

Quanto vale hoje o RealLink (REAL)?
O preço ao vivo de REAL em USD é 0.08407 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de REAL para USD?
O preço atual de REAL para USD é $ 0.08407. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de RealLink?
A capitalização de mercado de REAL é $ 115.52M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de REAL?
O fornecimento circulante de REAL é de 1.37B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REAL?
REAL atingiu um preço máximo histórico de 0.3700067490676573 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REAL?
REAL atingiu um preço minímo histórico de 0.000020000062829502 USD.
Qual é o volume de negociação de REAL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REAL é $ 868.87K USD.
REAL vai subir ainda este ano?
REAL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REAL para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 02:57:14 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o RealLink (REAL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de REAL para USD

Montante

REAL
REAL
USD
USD

1 REAL = 0.08407 USD

Negocie REAL

REAL/USDT
$0.08398
$0.08398$0.08398
+1.60%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --