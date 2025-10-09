Cotação RealLink (REAL)
O preço em tempo real de RealLink (REAL) é $ 0.08407. Nas últimas 24 horas, REAL foi negociado entre a mínima de $ 0.08145 e a máxima de $ 0.08449, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de REAL é $ 0.3700067490676573, enquanto o mais baixo é $ 0.000020000062829502.
Em termos de desempenho de curto prazo, REAL variou -0.43% na última hora, +1.60% nas últimas 24 horas e +7.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de RealLink é $ 115.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 868.87K. A oferta em circulação de REAL é 1.37B, com um fornecimento total de 2939076475. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.01B.
Acompanhe as variações de preço de RealLink para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.0013225
|+1.60%
|30 dias
|$ +0.02225
|+35.99%
|60 dias
|$ +0.03312
|+65.00%
|90 dias
|$ +0.06407
|+320.35%
Hoje, REAL registrou uma variação de $ +0.0013225 (+1.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.02225 (+35.99%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, REAL teve uma variação de $ +0.03312 (+65.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.06407 (+320.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.
Quanto valerá RealLink (REAL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RealLink (REAL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RealLink.
Para uma compreensão mais aprofundada de RealLink, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-09 06:24:00
|Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
|10-09 00:05:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
|10-08 11:51:08
|Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
|10-08 03:05:00
|Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|10-07 15:18:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
|10-07 12:23:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high
