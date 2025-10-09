O que é RealLink (REAL)

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

RealLink está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em RealLink de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de REAL para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre RealLink em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de RealLink tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do RealLink (em USD)

Quanto valerá RealLink (REAL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RealLink (REAL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RealLink.

Confira a previsão de preço de RealLink agora!

Tokenomics de RealLink (REAL)

Compreender a tokenomics de RealLink (REAL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token REAL agora!

Como comprar RealLink (REAL)

Quer saber como comprar RealLink? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar RealLink facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso RealLink

Para uma compreensão mais aprofundada de RealLink, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre RealLink Quanto vale hoje o RealLink (REAL)? O preço ao vivo de REAL em USD é 0.08407 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de REAL para USD? $ 0.08407 . Confira o O preço atual de REAL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de RealLink? A capitalização de mercado de REAL é $ 115.52M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de REAL? O fornecimento circulante de REAL é de 1.37B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REAL? REAL atingiu um preço máximo histórico de 0.3700067490676573 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REAL? REAL atingiu um preço minímo histórico de 0.000020000062829502 USD . Qual é o volume de negociação de REAL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REAL é $ 868.87K USD . REAL vai subir ainda este ano? REAL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REAL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o RealLink (REAL)

