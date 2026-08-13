Preço de Capybobo hoje

O preço ao vivo de Capybobo (PYBOBO) hoje é R$ 0.0008036, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PYBOBO para BRL é de R$ 0.0008036 por PYBOBO.

Capybobo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PYBOBO. Nas últimas 24 horas, PYBOBO foi negociado entre R$ 0.0007325 (mínimo) e R$ 0.0008168 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PYBOBO movimentou-se -0.40% na última hora e +6.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.98K.

Informações de mercado de Capybobo (PYBOBO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 54.98KR$ 54.98K R$ 54.98K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 80.36MR$ 80.36M R$ 80.36M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de Capybobo é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.98K. A oferta em circulação de PYBOBO é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 80.36M.