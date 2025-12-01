Preço de Orecast hoje

O preço ao vivo de Orecast (ORECAST) hoje é $ 0.0000000976, com uma variação de 8.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORECAST para USD é de $ 0.0000000976 por ORECAST.

Orecast ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ORECAST. Nas últimas 24 horas, ORECAST foi negociado entre $ 0.0000000841 (mínimo) e $ 0.0000000978 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ORECAST movimentou-se +3.17% na última hora e -51.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 81.90K.

Informações de mercado de Orecast (ORECAST)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 81.90K$ 81.90K $ 81.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 244.00M$ 244.00M $ 244.00M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Orecast é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 81.90K. A oferta em circulação de ORECAST é --, com um fornecimento total de 2500000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 244.00M.