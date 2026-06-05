Sobre Naiive O NAIIVE na BSC nasceu de gatos, impulsionado por memes da BSC e liderado por CZ. Ele não tem VC nem roteiro; apenas pura energia de meme e gatos felinos. O $NAIIVE não é apenas uma moeda — é o bichinho de estimação favorito em blockchain da BSC, cheio de memes.

O que torna o Naiive único A moeda meme chama-se "naiive" e está associada a um projeto NFT chamado "naiive cats". O projeto foi lançado na OpenSea e apresenta 10.000 gatos virtuais.

História do Naiive

O projeto conta com uma comunidade forte e é liderado pela lenda bull_bnb.

Qual é o preço atual de naiive?

O preço em tempo real de naiive (NAIIVE) é R$0.0002598791515300185000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como naiive está posicionado no mercado?

naiive ocupa atualmente a posição de número #6731 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$259899.20006629854000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de NAIIVE?

A oferta circulante de NAIIVE é de 1000000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de naiive?

Nas últimas 24 horas, naiive teve uma variação de preço entre R$0.000252611557128504000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0002672971099536333000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante naiive está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

naiive atingiu um máximo histórico de R$0.0131982521611945326000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0002499551260713987000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de NAIIVE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de naiive?

A movimentação atual do preço de -1.85% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.