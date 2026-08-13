Preço de MXN hoje

O preço ao vivo de MXN (MXN) hoje é R$ 0.05544, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MXN para BRL é de R$ 0.05544 por MXN.

MXN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MXN. Nas últimas 24 horas, MXN foi negociado entre R$ 0.05536 (mínimo) e R$ 0.05607 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MXN movimentou-se -0.02% na última hora e -0.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.38K.

Informações de mercado de MXN (MXN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.38KR$ 58.38K R$ 58.38K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública NONE

A capitalização de mercado atual de MXN é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.38K. A oferta em circulação de MXN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.