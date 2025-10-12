O preço ao vivo de McDonald s xStock hoje é 294.59 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MCDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MCDX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de McDonald s xStock hoje é 294.59 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MCDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MCDX facilmente na MEXC agora.

Gráfico de preço em tempo real de McDonald s xStock (MCDX)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:42:26 (UTC+8)

Informações de preço de McDonald s xStock (MCDX) (USD)

O preço em tempo real de McDonald s xStock (MCDX) é $ 294.59. Nas últimas 24 horas, MCDX foi negociado entre a mínima de $ 294.28 e a máxima de $ 300.62, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCDX é $ 319.1120635657469, enquanto o mais baixo é $ 293.2122259186859.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCDX variou -0.27% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -1.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de McDonald s xStock (MCDX)

No.2322

SOL

A capitalização de mercado atual de McDonald s xStock é $ 737.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.52K. A oferta em circulação de MCDX é 2.50K, com um fornecimento total de 5499.92943397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.62M.

Histórico de preços de McDonald s xStock (MCDX) em USD

Acompanhe as variações de preço de McDonald s xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -1.005-0.33%
30 dias$ -14.38-4.66%
60 dias$ -7.77-2.57%
90 dias$ -3.51-1.18%
Variação de preço de McDonald s xStock hoje

Hoje, MCDX registrou uma variação de $ -1.005 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de McDonald s xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -14.38 (-4.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de McDonald s xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, MCDX teve uma variação de $ -7.77 (-2.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de McDonald s xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -3.51 (-1.18%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de McDonald s xStock (MCDX)!

Confira agora a página de histórico de preço do McDonald s xStock.

O que é McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em McDonald s xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MCDX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre McDonald s xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de McDonald s xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do McDonald s xStock (em USD)

Quanto valerá McDonald s xStock (MCDX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em McDonald s xStock (MCDX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para McDonald s xStock.

Confira a previsão de preço de McDonald s xStock agora!

Tokenomics de McDonald s xStock (MCDX)

Compreender a tokenomics de McDonald s xStock (MCDX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MCDX agora!

Como comprar McDonald s xStock (MCDX)

Quer saber como comprar McDonald s xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar McDonald s xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MCDX para moedas locais

1 McDonald s xStock (MCDX) para VND
7,752,135.85
1 McDonald s xStock (MCDX) para AUD
A$453.6686
1 McDonald s xStock (MCDX) para GBP
217.9966
1 McDonald s xStock (MCDX) para EUR
253.3474
1 McDonald s xStock (MCDX) para USD
$294.59
1 McDonald s xStock (MCDX) para MYR
RM1,243.1698
1 McDonald s xStock (MCDX) para TRY
12,325.6456
1 McDonald s xStock (MCDX) para JPY
¥44,483.09
1 McDonald s xStock (MCDX) para ARS
ARS$416,673.9878
1 McDonald s xStock (MCDX) para RUB
23,938.3834
1 McDonald s xStock (MCDX) para INR
26,144.8625
1 McDonald s xStock (MCDX) para IDR
Rp4,909,831.3694
1 McDonald s xStock (MCDX) para KRW
420,842.4363
1 McDonald s xStock (MCDX) para PHP
17,180.4888
1 McDonald s xStock (MCDX) para EGP
￡E.14,010.7004
1 McDonald s xStock (MCDX) para BRL
R$1,623.1909
1 McDonald s xStock (MCDX) para CAD
C$412.426
1 McDonald s xStock (MCDX) para BDT
35,716.0916
1 McDonald s xStock (MCDX) para NGN
430,684.6882
1 McDonald s xStock (MCDX) para COP
$1,141,819.0564
1 McDonald s xStock (MCDX) para ZAR
R.5,155.325
1 McDonald s xStock (MCDX) para UAH
12,210.7555
1 McDonald s xStock (MCDX) para TZS
T.Sh.722,034.1982
1 McDonald s xStock (MCDX) para VES
Bs57,150.46
1 McDonald s xStock (MCDX) para CLP
$281,333.45
1 McDonald s xStock (MCDX) para PKR
Rs83,050.8128
1 McDonald s xStock (MCDX) para KZT
157,870.781
1 McDonald s xStock (MCDX) para THB
฿9,621.3094
1 McDonald s xStock (MCDX) para TWD
NT$9,049.8048
1 McDonald s xStock (MCDX) para AED
د.إ1,081.1453
1 McDonald s xStock (MCDX) para CHF
Fr232.7261
1 McDonald s xStock (MCDX) para HKD
HK$2,291.9102
1 McDonald s xStock (MCDX) para AMD
֏112,179.872
1 McDonald s xStock (MCDX) para MAD
.د.م2,686.6608
1 McDonald s xStock (MCDX) para MXN
$5,476.4281
1 McDonald s xStock (MCDX) para SAR
ريال1,104.7125
1 McDonald s xStock (MCDX) para ETB
Br43,231.0825
1 McDonald s xStock (MCDX) para KES
KSh37,916.6789
1 McDonald s xStock (MCDX) para JOD
د.أ208.86431
1 McDonald s xStock (MCDX) para PLN
1,078.1994
1 McDonald s xStock (MCDX) para RON
лв1,290.3042
1 McDonald s xStock (MCDX) para SEK
kr2,801.5509
1 McDonald s xStock (MCDX) para BGN
лв494.9112
1 McDonald s xStock (MCDX) para HUF
Ft99,589.0954
1 McDonald s xStock (MCDX) para CZK
6,162.8228
1 McDonald s xStock (MCDX) para KWD
د.ك89.84995
1 McDonald s xStock (MCDX) para ILS
963.3093
1 McDonald s xStock (MCDX) para BOB
Bs2,029.7251
1 McDonald s xStock (MCDX) para AZN
500.803
1 McDonald s xStock (MCDX) para TJS
SM2,716.1198
1 McDonald s xStock (MCDX) para GEL
795.393
1 McDonald s xStock (MCDX) para AOA
Kz270,018.2481
1 McDonald s xStock (MCDX) para BHD
.د.ب110.47125
1 McDonald s xStock (MCDX) para BMD
$294.59
1 McDonald s xStock (MCDX) para DKK
kr1,891.2678
1 McDonald s xStock (MCDX) para HNL
L7,700.5826
1 McDonald s xStock (MCDX) para MUR
13,397.9532
1 McDonald s xStock (MCDX) para NAD
$5,055.1644
1 McDonald s xStock (MCDX) para NOK
kr2,981.2508
1 McDonald s xStock (MCDX) para NZD
$512.5866
1 McDonald s xStock (MCDX) para PAB
B/.294.59
1 McDonald s xStock (MCDX) para PGK
K1,249.0616
1 McDonald s xStock (MCDX) para QAR
ر.ق1,069.3617
1 McDonald s xStock (MCDX) para RSD
дин.29,709.4015
1 McDonald s xStock (MCDX) para UZS
soʻm3,549,276.2921
1 McDonald s xStock (MCDX) para ALL
L24,524.6175
1 McDonald s xStock (MCDX) para ANG
ƒ527.3161
1 McDonald s xStock (MCDX) para AWG
ƒ527.3161
1 McDonald s xStock (MCDX) para BBD
$589.18
1 McDonald s xStock (MCDX) para BAM
KM494.9112
1 McDonald s xStock (MCDX) para BIF
Fr871,397.22
1 McDonald s xStock (MCDX) para BND
$380.0211
1 McDonald s xStock (MCDX) para BSD
$294.59
1 McDonald s xStock (MCDX) para JMD
$47,155.0213
1 McDonald s xStock (MCDX) para KHR
1,183,091.1154
1 McDonald s xStock (MCDX) para KMF
Fr124,906.16
1 McDonald s xStock (MCDX) para LAK
6,404,130.3067
1 McDonald s xStock (MCDX) para LKR
Rs88,757.0211
1 McDonald s xStock (MCDX) para MDL
L4,978.571
1 McDonald s xStock (MCDX) para MGA
Ar1,315,132.2452
1 McDonald s xStock (MCDX) para MOP
P2,347.8823
1 McDonald s xStock (MCDX) para MVR
4,507.227
1 McDonald s xStock (MCDX) para MWK
MK508,789.3349
1 McDonald s xStock (MCDX) para MZN
MT18,824.301
1 McDonald s xStock (MCDX) para NPR
Rs41,655.026
1 McDonald s xStock (MCDX) para PYG
2,060,067.87
1 McDonald s xStock (MCDX) para RWF
Fr426,271.73
1 McDonald s xStock (MCDX) para SBD
$2,424.4757
1 McDonald s xStock (MCDX) para SCR
4,194.9616
1 McDonald s xStock (MCDX) para SRD
$11,303.4183
1 McDonald s xStock (MCDX) para SVC
$2,565.8789
1 McDonald s xStock (MCDX) para SZL
L5,052.2185
1 McDonald s xStock (MCDX) para TMT
m1,031.065
1 McDonald s xStock (MCDX) para TND
د.ت863.44329
1 McDonald s xStock (MCDX) para TTD
$1,991.4284
1 McDonald s xStock (MCDX) para UGX
Sh1,005,141.08
1 McDonald s xStock (MCDX) para XAF
Fr166,148.76
1 McDonald s xStock (MCDX) para XCD
$795.393
1 McDonald s xStock (MCDX) para XOF
Fr166,148.76
1 McDonald s xStock (MCDX) para XPF
Fr30,048.18
1 McDonald s xStock (MCDX) para BWP
P4,162.5567
1 McDonald s xStock (MCDX) para BZD
$589.18
1 McDonald s xStock (MCDX) para CVE
$27,941.8615
1 McDonald s xStock (MCDX) para DJF
Fr52,142.43
1 McDonald s xStock (MCDX) para DOP
$18,491.4143
1 McDonald s xStock (MCDX) para DZD
د.ج38,337.9426
1 McDonald s xStock (MCDX) para FJD
$668.7193
1 McDonald s xStock (MCDX) para GNF
Fr2,539,365.8
1 McDonald s xStock (MCDX) para GTQ
Q2,244.7758
1 McDonald s xStock (MCDX) para GYD
$61,357.2052
1 McDonald s xStock (MCDX) para ISK
kr35,645.39

Recurso McDonald s xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de McDonald s xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do McDonald s xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre McDonald s xStock

Quanto vale hoje o McDonald s xStock (MCDX)?
O preço ao vivo de MCDX em USD é 294.59 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MCDX para USD?
O preço atual de MCDX para USD é $ 294.59. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de McDonald s xStock?
A capitalização de mercado de MCDX é $ 737.35K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MCDX?
O fornecimento circulante de MCDX é de 2.50K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MCDX?
MCDX atingiu um preço máximo histórico de 319.1120635657469 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MCDX?
MCDX atingiu um preço minímo histórico de 293.2122259186859 USD.
Qual é o volume de negociação de MCDX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MCDX é $ 56.52K USD.
MCDX vai subir ainda este ano?
MCDX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MCDX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:42:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o McDonald s xStock (MCDX)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

