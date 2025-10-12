Cotação McDonald s xStock (MCDX)
O preço em tempo real de McDonald s xStock (MCDX) é $ 294.59. Nas últimas 24 horas, MCDX foi negociado entre a mínima de $ 294.28 e a máxima de $ 300.62, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCDX é $ 319.1120635657469, enquanto o mais baixo é $ 293.2122259186859.
Em termos de desempenho de curto prazo, MCDX variou -0.27% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -1.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de McDonald s xStock é $ 737.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.52K. A oferta em circulação de MCDX é 2.50K, com um fornecimento total de 5499.92943397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.62M.
Acompanhe as variações de preço de McDonald s xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -1.005
|-0.33%
|30 dias
|$ -14.38
|-4.66%
|60 dias
|$ -7.77
|-2.57%
|90 dias
|$ -3.51
|-1.18%
Hoje, MCDX registrou uma variação de $ -1.005 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -14.38 (-4.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, MCDX teve uma variação de $ -7.77 (-2.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -3.51 (-1.18%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de McDonald s xStock (MCDX)!
McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
