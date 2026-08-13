Preço de Mame Inu hoje

O preço ao vivo de Mame Inu (MAME) hoje é R$ 0.005702, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAME para BRL é de R$ 0.005702 por MAME.

Mame Inu ocupa atualmente a posição #3690 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MAME. Nas últimas 24 horas, MAME foi negociado entre R$ 0.005583 (mínimo) e R$ 0.007243 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0463371671772324579, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0032510749478846967.

No desempenho de curto prazo, MAME movimentou-se -0.32% na última hora e +28.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.53K.

Informações de mercado de Mame Inu (MAME)

Classificação No.3690 Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.53KR$ 61.53K R$ 61.53K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 5.70MR$ 5.70M R$ 5.70M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Mame Inu é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.53K. A oferta em circulação de MAME é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.70M.