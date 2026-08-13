Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Mame Inu hoje é 0.005702 BRL. A capitalização de mercado de MAME é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MAME para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Mame Inu hoje é 0.005702 BRL. A capitalização de mercado de MAME é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MAME para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre MAME

Informações sobre preços de MAME

O que é MAME

Site oficial do MAME

Tokenomics de MAME

Previsão de preço de MAME

Histórico de preço de MAME

Guia de compra de MAME

Conversor de MAME para moeda Fiat

Spot MAME

Futuros USDT-M de MAME

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Mame Inu

Cotação Mame Inu (MAME)

Preço em tempo real de 1 MAME para BRL

R$0.02954148
R$0.02954148R$0.02954148
-1.86%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Mame Inu (MAME)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:10:06 (UTC+8)

Preço de Mame Inu hoje

O preço ao vivo de Mame Inu (MAME) hoje é R$ 0.005702, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAME para BRL é de R$ 0.005702 por MAME.

Mame Inu ocupa atualmente a posição #3690 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MAME. Nas últimas 24 horas, MAME foi negociado entre R$ 0.005583 (mínimo) e R$ 0.007243 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0463371671772324579, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0032510749478846967.

No desempenho de curto prazo, MAME movimentou-se -0.32% na última hora e +28.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.53K.

Informações de mercado de Mame Inu (MAME)

No.3690

--
----

R$ 61.53K
R$ 61.53KR$ 61.53K

R$ 5.70M
R$ 5.70MR$ 5.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Mame Inu é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.53K. A oferta em circulação de MAME é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.70M.

Histórico de preço de Mame Inu BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.005583
R$ 0.005583R$ 0.005583
Mínimo 24h
R$ 0.007243
R$ 0.007243R$ 0.007243
Máximo 24h

R$ 0.005583
R$ 0.005583R$ 0.005583

R$ 0.007243
R$ 0.007243R$ 0.007243

R$ 0.0463371671772324579
R$ 0.0463371671772324579R$ 0.0463371671772324579

R$ 0.0032510749478846967
R$ 0.0032510749478846967R$ 0.0032510749478846967

-0.32%

-1.85%

+28.10%

+28.10%

Histórico de preços de Mame Inu (MAME) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Mame Inu para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00055989-1.85%
30 diasR$ -0.001601-21.93%
60 diasR$ +0.003702+185.10%
90 diasR$ +0.003702+185.10%
Variação de preço de Mame Inu hoje

Hoje, MAME registrou uma variação de R$ -0.00055989 (-1.85%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Mame Inu

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.001601 (-21.93%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Mame Inu

Expandindo a visualização para 60 dias, MAME teve uma variação de R$ +0.003702 (+185.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Mame Inu

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.003702 (+185.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mame Inu (MAME)!

Confira agora a página de histórico de preço do Mame Inu.

Análise para Mame Inu

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Mame Inu. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Mame Inu hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de MAME: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O MAME_USDT, no gráfico de 4 horas, está cotando a 0,008039, posicionado 3,3% acima do centro de oscilação em 0,007782, situando-se na região entre R1 (0,007826) e R2 (0,007913). Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Móveis Exponenciais (EMA) registram uma distribuição de compras nas faixas 1 e 2. O preço permanece acima das médias de curto prazo, porém ainda se encontra a menos de 9% da zona de alta densidade do nível superior. **Estado do Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento negativo, com a linha rápida abaixo da linha lenta. O RSI mantém-se dentro de uma faixa neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI estão incompletos, impossibilitando a confirmação direta da direção do momentum rápido. A configuração de médias móveis em tendência de alta, combinada com o cruzamento negativo do MACD, gera um sinal de divergência entre o impulso de curto prazo e a estrutura de tendência. **Níveis Chave** No lado superior, R1 está localizado em 0,007826 (menos 2,6% em relação ao preço atual), enquanto R2 encontra-se em 0,007913 (menos 1,6% em relação ao preço atual), formando uma banda de resistência próxima. No lado inferior, S1 está fixado em 0,007695 (menos 4,3% em relação ao preço atual), e S2 em 0,007651 (menos 4,8% em relação ao preço atual), servindo como zonas de suporte para possíveis correções. Já o centro de oscilação em 0,007782, atuando como linha divisória entre compradores e vendedores, encontra-se a 3,2% abaixo do preço atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Mame Inu

Previsão de preço de Mame Inu (MAME) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MAME em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Mame Inu (MAME) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Mame Inu pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Mame Inu pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MAME para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Mame Inu.

Como comprar e investir em Mame Inu em Brasil

Pronto para começar com Mame Inu? Comprar MAME é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Mame Inu. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Mame Inu (MAME).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Mame Inu será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Mame Inu(MAME)

O que você pode fazer com Mame Inu

Possuir Mame Inu permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Mame Inu (MAME) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Mame Inu (MAME)

Mame Inu - the last Shiba.

Recurso Mame Inu

Para uma compreensão mais aprofundada de Mame Inu, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Mame Inu
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mame Inu

Última atualização da página: 2026-08-13 06:10:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Mame Inu (MAME)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Mame Inu

MAMEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MAME com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MAMEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Mame Inu (MAME) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mame Inu.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAME/USD1
R$0.0292197
R$0.0292197R$0.0292197
-5.56%
9.15M (USDT)
MAME/USDT
R$0.02956743
R$0.02956743R$0.02956743
-1.61%
10.05M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1179687
R$0.1179687R$0.1179687

+13.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1045266
R$0.1045266R$0.1045266

+403.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.282968
R$1.282968R$1.282968

+1.72%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7054859
R$1.7054859R$1.7054859

+0.62%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0569862
R$0.0569862R$0.0569862

+13.42%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0223689
R$0.0223689R$0.0223689

+19.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.36109826
R$1.36109826R$1.36109826

+19.69%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.2734644
R$6.2734644R$6.2734644

+15.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00589065
R$0.00589065R$0.00589065

+13.50%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1426731
R$0.1426731R$0.1426731

+12.20%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MAME para BRL

Montante

MAME
MAME
BRL
BRL

1 MAME = 0.02959338 BRL