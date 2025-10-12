O preço ao vivo de SQUID MEME hoje é 40.5439 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GAME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GAME facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SQUID MEME hoje é 40.5439 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GAME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GAME facilmente na MEXC agora.

Logo de SQUID MEME

Cotação SQUID MEME (GAME)

Preço em tempo real de 1 GAME para USD

$40.5692
$40.5692$40.5692
+3.88%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SQUID MEME (GAME)
Informações de preço de SQUID MEME (GAME) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 38.2829
$ 38.2829$ 38.2829
Mínimo 24h
$ 40.5737
$ 40.5737$ 40.5737
Máximo 24h

$ 38.2829
$ 38.2829$ 38.2829

$ 40.5737
$ 40.5737$ 40.5737

--
----

--
----

+1.86%

+3.88%

+13.20%

+13.20%

O preço em tempo real de SQUID MEME (GAME) é $ 40.5439. Nas últimas 24 horas, GAME foi negociado entre a mínima de $ 38.2829 e a máxima de $ 40.5737, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GAME é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, GAME variou +1.86% na última hora, +3.88% nas últimas 24 horas e +13.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SQUID MEME (GAME)

--
----

$ 351.70K
$ 351.70K$ 351.70K

$ 18.49B
$ 18.49B$ 18.49B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

A capitalização de mercado atual de SQUID MEME é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 351.70K. A oferta em circulação de GAME é --, com um fornecimento total de 456000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.49B.

Histórico de preços de SQUID MEME (GAME) em USD

Acompanhe as variações de preço de SQUID MEME para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.515292+3.88%
30 dias$ +12.3849+43.98%
60 dias$ +16.1397+66.13%
90 dias$ +32.7304+418.89%
Variação de preço de SQUID MEME hoje

Hoje, GAME registrou uma variação de $ +1.515292 (+3.88%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SQUID MEME

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +12.3849 (+43.98%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SQUID MEME

Expandindo a visualização para 60 dias, GAME teve uma variação de $ +16.1397 (+66.13%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SQUID MEME

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +32.7304 (+418.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SQUID MEME (GAME)!

Confira agora a página de histórico de preço do SQUID MEME.

O que é SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SQUID MEME de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GAME para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SQUID MEME em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SQUID MEME tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SQUID MEME (em USD)

Quanto valerá SQUID MEME (GAME) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SQUID MEME (GAME) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SQUID MEME.

Confira a previsão de preço de SQUID MEME agora!

Tokenomics de SQUID MEME (GAME)

Compreender a tokenomics de SQUID MEME (GAME) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GAME agora!

Como comprar SQUID MEME (GAME)

Quer saber como comprar SQUID MEME? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SQUID MEME facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GAME para moedas locais

1 SQUID MEME (GAME) para VND
1,066,912.7285
1 SQUID MEME (GAME) para AUD
A$62.437606
1 SQUID MEME (GAME) para GBP
30.002486
1 SQUID MEME (GAME) para EUR
34.867754
1 SQUID MEME (GAME) para USD
$40.5439
1 SQUID MEME (GAME) para MYR
RM171.095258
1 SQUID MEME (GAME) para TRY
1,696.356776
1 SQUID MEME (GAME) para JPY
¥6,122.1289
1 SQUID MEME (GAME) para ARS
ARS$57,346.103038
1 SQUID MEME (GAME) para RUB
3,294.597314
1 SQUID MEME (GAME) para INR
3,598.271125
1 SQUID MEME (GAME) para IDR
Rp675,731.396374
1 SQUID MEME (GAME) para KRW
57,919.799223
1 SQUID MEME (GAME) para PHP
2,364.520248
1 SQUID MEME (GAME) para EGP
￡E.1,928.267884
1 SQUID MEME (GAME) para BRL
R$223.396889
1 SQUID MEME (GAME) para CAD
C$56.76146
1 SQUID MEME (GAME) para BDT
4,915.542436
1 SQUID MEME (GAME) para NGN
59,274.370922
1 SQUID MEME (GAME) para COP
$157,146.534644
1 SQUID MEME (GAME) para ZAR
R.709.51825
1 SQUID MEME (GAME) para UAH
1,680.544655
1 SQUID MEME (GAME) para TZS
T.Sh.99,372.288022
1 SQUID MEME (GAME) para VES
Bs7,865.5166
1 SQUID MEME (GAME) para CLP
$38,719.4245
1 SQUID MEME (GAME) para PKR
Rs11,430.136288
1 SQUID MEME (GAME) para KZT
21,727.47601
1 SQUID MEME (GAME) para THB
฿1,324.163774
1 SQUID MEME (GAME) para TWD
NT$1,245.508608
1 SQUID MEME (GAME) para AED
د.إ148.796113
1 SQUID MEME (GAME) para CHF
Fr32.029681
1 SQUID MEME (GAME) para HKD
HK$315.431542
1 SQUID MEME (GAME) para AMD
֏15,439.11712
1 SQUID MEME (GAME) para MAD
.د.م369.760368
1 SQUID MEME (GAME) para MXN
$753.711101
1 SQUID MEME (GAME) para SAR
ريال152.039625
1 SQUID MEME (GAME) para ETB
Br5,949.817325
1 SQUID MEME (GAME) para KES
KSh5,218.405369
1 SQUID MEME (GAME) para JOD
د.أ28.7456251
1 SQUID MEME (GAME) para PLN
148.390674
1 SQUID MEME (GAME) para RON
лв177.582282
1 SQUID MEME (GAME) para SEK
kr385.572489
1 SQUID MEME (GAME) para BGN
лв68.113752
1 SQUID MEME (GAME) para HUF
Ft13,706.270834
1 SQUID MEME (GAME) para CZK
848.178388
1 SQUID MEME (GAME) para KWD
د.ك12.3658895
1 SQUID MEME (GAME) para ILS
132.578553
1 SQUID MEME (GAME) para BOB
Bs279.347471
1 SQUID MEME (GAME) para AZN
68.92463
1 SQUID MEME (GAME) para TJS
SM373.814758
1 SQUID MEME (GAME) para GEL
109.46853
1 SQUID MEME (GAME) para AOA
Kz37,162.133301
1 SQUID MEME (GAME) para BHD
.د.ب15.2039625
1 SQUID MEME (GAME) para BMD
$40.5439
1 SQUID MEME (GAME) para DKK
kr260.291838
1 SQUID MEME (GAME) para HNL
L1,059.817546
1 SQUID MEME (GAME) para MUR
1,843.936572
1 SQUID MEME (GAME) para NAD
$695.733324
1 SQUID MEME (GAME) para NOK
kr410.304268
1 SQUID MEME (GAME) para NZD
$70.546386
1 SQUID MEME (GAME) para PAB
B/.40.5439
1 SQUID MEME (GAME) para PGK
K171.906136
1 SQUID MEME (GAME) para QAR
ر.ق147.174357
1 SQUID MEME (GAME) para RSD
дин.4,088.852315
1 SQUID MEME (GAME) para UZS
soʻm488,480.610541
1 SQUID MEME (GAME) para ALL
L3,375.279675
1 SQUID MEME (GAME) para ANG
ƒ72.573581
1 SQUID MEME (GAME) para AWG
ƒ72.573581
1 SQUID MEME (GAME) para BBD
$81.0878
1 SQUID MEME (GAME) para BAM
KM68.113752
1 SQUID MEME (GAME) para BIF
Fr119,928.8562
1 SQUID MEME (GAME) para BND
$52.301631
1 SQUID MEME (GAME) para BSD
$40.5439
1 SQUID MEME (GAME) para JMD
$6,489.862073
1 SQUID MEME (GAME) para KHR
162,826.735034
1 SQUID MEME (GAME) para KMF
Fr17,190.6136
1 SQUID MEME (GAME) para LAK
881,389.112807
1 SQUID MEME (GAME) para LKR
Rs12,215.471631
1 SQUID MEME (GAME) para MDL
L685.19191
1 SQUID MEME (GAME) para MGA
Ar180,999.321892
1 SQUID MEME (GAME) para MOP
P323.134883
1 SQUID MEME (GAME) para MVR
620.32167
1 SQUID MEME (GAME) para MWK
MK70,023.775129
1 SQUID MEME (GAME) para MZN
MT2,590.75521
1 SQUID MEME (GAME) para NPR
Rs5,732.90746
1 SQUID MEME (GAME) para PYG
283,523.4927
1 SQUID MEME (GAME) para RWF
Fr58,667.0233
1 SQUID MEME (GAME) para SBD
$333.676297
1 SQUID MEME (GAME) para SCR
577.345136
1 SQUID MEME (GAME) para SRD
$1,555.669443
1 SQUID MEME (GAME) para SVC
$353.137369
1 SQUID MEME (GAME) para SZL
L695.327885
1 SQUID MEME (GAME) para TMT
m141.90365
1 SQUID MEME (GAME) para TND
د.ت118.8341709
1 SQUID MEME (GAME) para TTD
$274.076764
1 SQUID MEME (GAME) para UGX
Sh138,335.7868
1 SQUID MEME (GAME) para XAF
Fr22,866.7596
1 SQUID MEME (GAME) para XCD
$109.46853
1 SQUID MEME (GAME) para XOF
Fr22,866.7596
1 SQUID MEME (GAME) para XPF
Fr4,135.4778
1 SQUID MEME (GAME) para BWP
P572.885307
1 SQUID MEME (GAME) para BZD
$81.0878
1 SQUID MEME (GAME) para CVE
$3,845.588915
1 SQUID MEME (GAME) para DJF
Fr7,176.2703
1 SQUID MEME (GAME) para DOP
$2,544.940603
1 SQUID MEME (GAME) para DZD
د.ج5,276.383146
1 SQUID MEME (GAME) para FJD
$92.034653
1 SQUID MEME (GAME) para GNF
Fr349,488.418
1 SQUID MEME (GAME) para GTQ
Q308.944518
1 SQUID MEME (GAME) para GYD
$8,444.483492
1 SQUID MEME (GAME) para ISK
kr4,905.8119

Recurso SQUID MEME

Para uma compreensão mais aprofundada de SQUID MEME, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do SQUID MEME
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SQUID MEME

Quanto vale hoje o SQUID MEME (GAME)?
O preço ao vivo de GAME em USD é 40.5439 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GAME para USD?
O preço atual de GAME para USD é $ 40.5439. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SQUID MEME?
A capitalização de mercado de GAME é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GAME?
O fornecimento circulante de GAME é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GAME?
GAME atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GAME?
GAME atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de GAME?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GAME é $ 351.70K USD.
GAME vai subir ainda este ano?
GAME pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GAME para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o SQUID MEME (GAME)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de GAME para USD

Montante

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 40.5439 USD

Negocie GAME

GAME/USDT
$40.5692
$40.5692$40.5692
+3.96%

