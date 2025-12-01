Preço de Flux AI hoje

O preço ao vivo de Flux AI (FLUXAI) hoje é $ 0.0000135, com uma variação de 6.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLUXAI para USD é de $ 0.0000135 por FLUXAI.

Flux AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FLUXAI. Nas últimas 24 horas, FLUXAI foi negociado entre $ 0.0000121 (mínimo) e $ 0.0000146 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FLUXAI movimentou-se 0.00% na última hora e -27.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.17K.

Informações de mercado de Flux AI (FLUXAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

