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O preço ao vivo de CRYPGPT hoje é 0.05208 BRL. A capitalização de mercado de CRYPGPT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CRYPGPT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de CRYPGPT hoje é 0.05208 BRL. A capitalização de mercado de CRYPGPT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CRYPGPT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação CRYPGPT (CRYPGPT)

Preço em tempo real de 1 CRYPGPT para BRL

R$0.2702952
R$0.2702952R$0.2702952
-0.19%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de CRYPGPT (CRYPGPT)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:56:53 (UTC+8)

Preço de CRYPGPT hoje

O preço ao vivo de CRYPGPT (CRYPGPT) hoje é R$ 0.05208, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRYPGPT para BRL é de R$ 0.05208 por CRYPGPT.

CRYPGPT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CRYPGPT. Nas últimas 24 horas, CRYPGPT foi negociado entre R$ 0.05207 (mínimo) e R$ 0.0524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CRYPGPT movimentou-se -0.10% na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 25.88K.

Informações de mercado de CRYPGPT (CRYPGPT)

--
----

R$ 25.88K
R$ 25.88KR$ 25.88K

R$ 44.27M
R$ 44.27MR$ 44.27M

--
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850,000,000
850,000,000 850,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de CRYPGPT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 25.88K. A oferta em circulação de CRYPGPT é --, com um fornecimento total de 850000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 44.27M.

Histórico de preço de CRYPGPT BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.05207
R$ 0.05207R$ 0.05207
Mínimo 24h
R$ 0.0524
R$ 0.0524R$ 0.0524
Máximo 24h

R$ 0.05207
R$ 0.05207R$ 0.05207

R$ 0.0524
R$ 0.0524R$ 0.0524

--
----

--
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-0.10%

-0.19%

-0.82%

-0.82%

Histórico de preços de CRYPGPT (CRYPGPT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de CRYPGPT para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0005145-0.19%
30 diasR$ -0.00082-1.56%
60 diasR$ +0.00213+4.26%
90 diasR$ -0.00291-5.30%
Variação de preço de CRYPGPT hoje

Hoje, CRYPGPT registrou uma variação de R$ -0.0005145 (-0.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de CRYPGPT

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00082 (-1.56%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de CRYPGPT

Expandindo a visualização para 60 dias, CRYPGPT teve uma variação de R$ +0.00213 (+4.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de CRYPGPT

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00291 (-5.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de CRYPGPT (CRYPGPT)!

Confira agora a página de histórico de preço do CRYPGPT.

Análise para CRYPGPT

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de CRYPGPT. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de CRYPGPT?

O preço do CRYPGPT é influenciado por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e especulação dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso da roadmap
5. Anúncios de parcerias e colaborações
6. Utilidade do token e casos de uso dentro do ecossistema
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
9. Concorrência com outros projetos de AI-crypto
10. Engajamento da comunidade e taxas de adoção

Por que as pessoas querem saber o preço de CRYPGPT hoje?

As pessoas querem saber o preço do CRYPGPT hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, gerenciar a carteira e acompanhar ganhos e perdas, identificar oportunidades de arbitragem entre diferentes exchanges e manter-se atualizado sobre o sentimento do mercado e as tendências que afetam os tokens AI-crypto.

Previsão de preço para CRYPGPT

Previsão de preço de CRYPGPT (CRYPGPT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CRYPGPT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de CRYPGPT (CRYPGPT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de CRYPGPT pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço CRYPGPT pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CRYPGPT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de CRYPGPT.

Como comprar e investir em CRYPGPT em Brasil

Pronto para começar com CRYPGPT? Comprar CRYPGPT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar CRYPGPT. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de CRYPGPT (CRYPGPT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e CRYPGPT será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar CRYPGPT(CRYPGPT)

O que você pode fazer com CRYPGPT

Possuir CRYPGPT permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar CRYPGPT (CRYPGPT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é CRYPGPT (CRYPGPT)

CrypGPT is more than just a token, it is a complete AI-powered crypto ecosystem built for traders, investors, communities, and businesses. Our mission is to simplify Web3 by addressing its biggest challenges. With AI-driven trading signals and bots, complex trading decisions become smarter and easier.

Recurso CRYPGPT

Para uma compreensão mais aprofundada de CRYPGPT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do CRYPGPT
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CRYPGPT

Última atualização da página: 2026-08-13 03:56:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CRYPGPT (CRYPGPT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre CRYPGPT

CRYPGPTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CRYPGPT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CRYPGPTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie CRYPGPT (CRYPGPT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CRYPGPT.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CRYPGPT/USDT
R$0.2702952
R$0.2702952R$0.2702952
-0.19%
497.91K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

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Bitcoin

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Ethereum

ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1847121
R$0.1847121R$0.1847121

+77.95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.099129
R$0.099129R$0.099129

+377.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.424655
R$1.424655R$1.424655

+12.96%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7000364
R$1.7000364R$1.7000364

+0.30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.050343
R$0.050343R$0.050343

+0.20%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001882932
R$0.001882932R$0.001882932

+45.12%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0064875
R$0.0064875R$0.0064875

+25.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0220056
R$0.0220056R$0.0220056

+17.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.8054
R$13.8054R$13.8054

+33.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27734204
R$1.27734204R$1.27734204

+12.32%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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