Preço de CRYPGPT hoje

O preço ao vivo de CRYPGPT (CRYPGPT) hoje é R$ 0.05208, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRYPGPT para BRL é de R$ 0.05208 por CRYPGPT.

CRYPGPT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CRYPGPT. Nas últimas 24 horas, CRYPGPT foi negociado entre R$ 0.05207 (mínimo) e R$ 0.0524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CRYPGPT movimentou-se -0.10% na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 25.88K.

Informações de mercado de CRYPGPT (CRYPGPT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 25.88KR$ 25.88K R$ 25.88K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 44.27MR$ 44.27M R$ 44.27M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de CRYPGPT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 25.88K. A oferta em circulação de CRYPGPT é --, com um fornecimento total de 850000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 44.27M.