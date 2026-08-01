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O preço ao vivo de Wo Ta Ma Lai Le hoje é 0.008597 BRL. A capitalização de mercado de 我踏马来了 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de 我踏马来了 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Wo Ta Ma Lai Le hoje é 0.008597 BRL. A capitalização de mercado de 我踏马来了 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de 我踏马来了 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Preço em tempo real de 1 我踏马来了 para BRL

R$0.04445166
R$0.04445166R$0.04445166
-0.10%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:00:23 (UTC+8)

Preço de Wo Ta Ma Lai Le hoje

O preço ao vivo de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) hoje é R$ 0.008597, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 我踏马来了 para BRL é de R$ 0.008597 por 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 我踏马来了. Nas últimas 24 horas, 我踏马来了 foi negociado entre R$ 0.008214 (mínimo) e R$ 0.009118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 我踏马来了 movimentou-se -0.14% na última hora e -0.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 181.25K.

Informações de mercado de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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R$ 181.25K
R$ 181.25KR$ 181.25K

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

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BSC

A capitalização de mercado atual de Wo Ta Ma Lai Le é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 181.25K. A oferta em circulação de 我踏马来了 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Wo Ta Ma Lai Le BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.008214
R$ 0.008214R$ 0.008214
Mínimo 24h
R$ 0.009118
R$ 0.009118R$ 0.009118
Máximo 24h

R$ 0.008214
R$ 0.008214R$ 0.008214

R$ 0.009118
R$ 0.009118R$ 0.009118

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--
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-0.14%

-0.10%

-0.56%

-0.56%

Histórico de preços de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Wo Ta Ma Lai Le para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0000445-0.10%
30 diasR$ +0.001074+14.27%
60 diasR$ +0.000022+0.25%
90 diasR$ -0.001167-11.96%
Variação de preço de Wo Ta Ma Lai Le hoje

Hoje, 我踏马来了 registrou uma variação de R$ -0.0000445 (-0.10%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Wo Ta Ma Lai Le

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.001074 (+14.27%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Wo Ta Ma Lai Le

Expandindo a visualização para 60 dias, 我踏马来了 teve uma variação de R$ +0.000022 (+0.25%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Wo Ta Ma Lai Le

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.001167 (-11.96%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)!

Confira agora a página de histórico de preço do Wo Ta Ma Lai Le.

Análise para Wo Ta Ma Lai Le

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Wo Ta Ma Lai Le. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Wo Ta Ma Lai Le?

Vários fatores influenciam os preços dos tokens do Wo Ta Ma Lai Le:

1. Sentimento de mercado e entusiasmo da comunidade
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Buzz nas redes sociais e marketing viral
4. Movimentações de whales e atividades de grandes detentores
5. Tendências gerais do mercado cripto
6. Desempenho do setor de memes
7. Listagens e delistagens em exchanges
8. Notícias regulatórias que afetam os tokens meme
9. Engajamento da comunidade e número de holders
10. Manipulação de mercado e esquemas de pump-and-dump

Como um token meme, os preços são altamente voláteis e especulativos.

Por que as pessoas querem saber o preço de Wo Ta Ma Lai Le hoje?

As pessoas querem saber o preço de “Wo Ta Ma Lai Le” hoje porque é provavelmente uma criptomoeda ou token de meme que ganhou atenção nas comunidades de cripto. Traders e investidores acompanham seu preço em busca de possíveis lucros, tendências do mercado ou até mesmo por diversão, já que as moedas de meme podem ser extremamente voláteis.

Previsão de preço para Wo Ta Ma Lai Le

Previsão de preço de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de 我踏马来了 em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Wo Ta Ma Lai Le pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Wo Ta Ma Lai Le pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de 我踏马来了 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Wo Ta Ma Lai Le.

Como comprar e investir em Wo Ta Ma Lai Le em Brasil

Pronto para começar com Wo Ta Ma Lai Le? Comprar 我踏马来了 é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Wo Ta Ma Lai Le. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Wo Ta Ma Lai Le será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Wo Ta Ma Lai Le(我踏马来了)

O que você pode fazer com Wo Ta Ma Lai Le

Possuir Wo Ta Ma Lai Le permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

The token name comes from a Chinese slang meme—“我踏马来了” is a pun on “我他妈来了,” carrying a playful and declarative tone.

Recurso Wo Ta Ma Lai Le

Para uma compreensão mais aprofundada de Wo Ta Ma Lai Le, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemChinese MemeFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Wo Ta Ma Lai Le

Última atualização da página: 2026-08-13 02:00:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Wo Ta Ma Lai Le

我踏马来了USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em 我踏马来了 com alavancagem. Explore a negociação de futuros de 我踏马来了USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wo Ta Ma Lai Le.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
我踏马来了/USDT
R$0.04450853
R$0.04450853R$0.04450853
+0.03%
21.08M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2299616
R$0.2299616R$0.2299616

+122.40%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.120978
R$0.120978R$0.120978

+485.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.22529
R$1.22529R$1.22529

-2.46%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7432723
R$1.7432723R$1.7432723

+3.25%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0484946
R$0.0484946R$0.0484946

-3.09%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0231616
R$0.0231616R$0.0231616

+24.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00162855
R$0.00162855R$0.00162855

+26.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00749133
R$0.00749133R$0.00749133

+44.90%

Myros

Myros

MY

R$0.066693
R$0.066693R$0.066693

+27.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.25866235
R$1.25866235R$1.25866235

+11.11%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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