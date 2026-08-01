Preço de Wo Ta Ma Lai Le hoje

O preço ao vivo de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) hoje é R$ 0.008597, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 我踏马来了 para BRL é de R$ 0.008597 por 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 我踏马来了. Nas últimas 24 horas, 我踏马来了 foi negociado entre R$ 0.008214 (mínimo) e R$ 0.009118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 我踏马来了 movimentou-se -0.14% na última hora e -0.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 181.25K.

Informações de mercado de Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 181.25KR$ 181.25K R$ 181.25K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Wo Ta Ma Lai Le é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 181.25K. A oferta em circulação de 我踏马来了 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.