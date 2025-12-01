Preço de Dill hoje

O preço ao vivo de Dill (DL) hoje é $ 0.002548, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DL para USD é de $ 0.002548 por DL.

Dill ocupa atualmente a posição #1606 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.02M, com um fornecimento em circulação de 1.19B DL. Nas últimas 24 horas, DL foi negociado entre $ 0.002443 (mínimo) e $ 0.002555 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01977908990922744, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002360218992889109.

No desempenho de curto prazo, DL movimentou-se -0.08% na última hora e +1.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.38K.

Informações de mercado de Dill (DL)

Classificação No.1606 Capitalização de mercado $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Volume (24h) $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M Fornecimento Circulante 1.19B 1.19B 1.19B Fornecimento máximo 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Fornecimento total 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Taxa circulante 19.75% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Dill é $ 3.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.38K. A oferta em circulação de DL é 1.19B, com um fornecimento total de 6000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.29M.