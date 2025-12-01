Preço de Cypher hoje

O preço ao vivo de Cypher (CYPR) hoje é $ 0.07643, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYPR para USD é de $ 0.07643 por CYPR.

Cypher ocupa atualmente a posição #1196 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.25M, com um fornecimento em circulação de 94.83M CYPR. Nas últimas 24 horas, CYPR foi negociado entre $ 0.07286 (mínimo) e $ 0.08577 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.4680578929249782, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.028705042947441254.

No desempenho de curto prazo, CYPR movimentou-se +0.11% na última hora e -4.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 75.32K.

Informações de mercado de Cypher (CYPR)

Classificação No.1196 Capitalização de mercado $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Volume (24h) $ 75.32K$ 75.32K $ 75.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.43M$ 76.43M $ 76.43M Fornecimento Circulante 94.83M 94.83M 94.83M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 9.48% Blockchain pública BASE

