Tokenomics de Block Sec Arena (BSA)

Tokenomics de Block Sec Arena (BSA)

Descubra informações essenciais sobre Block Sec Arena (BSA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2026-06-05 22:43:12 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Block Sec Arena (BSA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Block Sec Arena (BSA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
--
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Fornecimento total:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Fornecimento circulante:
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FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Máximo histórico:
$ 16.9
$ 16.9$ 16.9
Mínimo histórico:
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Preço atual:
$ 0.0109
$ 0.0109$ 0.0109

Informação sobre Block Sec Arena (BSA)

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

Site oficial:
https://blocksecx.com/
Whitepaper:
https://blocksecx.com/docs
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0xFa8c84143859AFC868014896D8a10cb80a396D2A

Tokenomics de Block Sec Arena (BSA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Block Sec Arena (BSA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens BSA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BSA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do BSA, explore o preço em tempo real do token BSA!

Como comprar BSA

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Histórico de preços de Block Sec Arena (BSA)

Analisar o histórico de preços de BSA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de BSA

Quer saber para onde o BSA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BSA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

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Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

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